сегодня



BATTLE BEAST сменили вокалистку



BATTLE BEAST сообщили о том, что место ушедшей из группы Noora Louhimo займет Marina La Torraca.



«Заканчивается одна история, начинается другая. Мы рады начать эту новую главу и познакомить вас с новым голосом BATTLE BEAST, Marina!»



Marina известна по работе с группой PHANTOM ELITE и EXIT EDEN. Она начала выступать в подростковом возрасте в местных кавер-группах, прежде чем перейти к формальному обучению, включая изучение музыкального театра в Нью-Йорке.



Известная своим многогранным вокальным диапазоном, Marina легко переходит от драматических мелодичных пассажей к яростному, резковатому скриму. Параллельно со своей карьерой в металл-индустрии она играла главные роли в профессиональных музыкальных театральных постановках в немецкоговорящих странах. Помимо сцены, она также является опытным графическим дизайнером, тренером по вокалу, продюсером и автором песен.



La Torraca: «Когда я впервые увидела электронное письмо, в теме которого были указаны и BATTLE BEAST, и мое имя, я, честно говоря, подумала, что это какая-то ошибка. Но как только я открыла его, я была невероятно счастлива. Для меня невероятная честь быть частью новой главы, и я глубоко благодарна группе за доверие и поддержку.



Не страшновато ли идти по стопам такой легенды вокала, как Noora? Еще бы! Это тоже очень увлекательно? Абсолютно. BATTLE BEAST — одна из самых трудолюбивых и по-настоящему талантливых групп в мире, и я горжусь тем, что нахожусь здесь и помогаю им расти и приносить радость. Пристегнитесь — это будет весело!»



Первые концерты в новом составе группа отыграет в марте:



March 06 - Tokyo – WWWX

March 07 - Osaka – Shinsaibashi Sunhall

March 10 - North Perth – Magnet House

March 11 - Adelaide – Lion Arts Factory

March 13 - Melbourne – Max Watts Melbourne

March 14 - Sydney – Manning Bar

March 15 - Brisbane – Crowbar



Ранее коллектив опубликовал следующее сообщение:



«После шести альбомов и 13 невероятных лет совместной работы мы объявляем, что Noora Louhimo покидает BATTLE BEAST, чтобы сосредоточиться на своей сольной карьере. Хотя мы опечалены ее уходом, мы полностью поддерживаем ее решение избрать новый творческий путь, который она не смогла полностью реализовать из-за напряженного графика BATTLE BEAST.



Мы очень благодарны за музыку, туры и волшебство, которое мы создали вместе. Эти воспоминания никогда не будут запятнаны или забыты, и мы желаем Noora только успеха и счастья на ее пути вперед.



Мы знаем, что вы, наши поклонники, будете скучать по Noora так же сильно, как и мы. Но будьте уверены: полет BATTLE BEAST продолжается, как и полет Noora, просто теперь по другой траектории.



С благодарностью и любовью, Noora, Janne, Eero, Juuso, Joona & Pyry».



Noora: «В течение 13 лет я росла, училась, развивалась вместе с BATTLE BEAST и изучала себя как музыканта и личность. И теперь мое сердце жаждет новых приключений и полета на собственных крыльях навстречу своим мечтам, осуществить которые я смогу, только если буду уделять им все свое внимание.



Жизнь полна разных эпох, и сейчас настало время для новой.



Я бесконечно благодарна и люблю BATTLE BEAST и наших фанатов. Это не конец, это начало нового приключения для каждой из сторон. До скорой встречи, Little Beasts!»







