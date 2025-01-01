Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 26
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 26
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
[= ||| все новости группы



*

Battle Beast

*



16 дек 2025 : 		 BATTLE BEAST сменили вокалистку

3 дек 2025 : 		 На концерте BATTLE BEAST умер зритель

18 ноя 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

17 окт 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

4 сен 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

6 авг 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

18 июн 2025 : 		 Видео полного выступления BATTLE BEAST

4 июн 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

12 май 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

14 апр 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

14 мар 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

4 июн 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни...

31 май 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»

24 май 2024 : 		 BATTLE BEAST думают о новом материале

24 апр 2024 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

23 апр 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «Я стала больше ценить жизнь»

16 дек 2022 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST — о проблемах с весом

2 май 2022 : 		 Новая песня BATTLE BEAST

19 мар 2022 : 		 Новый сингл BATTLE BEAST

5 фев 2022 : 		 Успехи в чартах BATTLE BEAST

21 янв 2022 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

7 янв 2022 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

26 ноя 2021 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

22 окт 2021 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

4 окт 2021 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой

25 янв 2021 : 		 BATTLE BEAST остались на NUCLEAR BLAST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BATTLE BEAST сменили вокалистку



zoom
BATTLE BEAST сообщили о том, что место ушедшей из группы Noora Louhimo займет Marina La Torraca.

«Заканчивается одна история, начинается другая. Мы рады начать эту новую главу и познакомить вас с новым голосом BATTLE BEAST, Marina!»

Marina известна по работе с группой PHANTOM ELITE и EXIT EDEN. Она начала выступать в подростковом возрасте в местных кавер-группах, прежде чем перейти к формальному обучению, включая изучение музыкального театра в Нью-Йорке.

Известная своим многогранным вокальным диапазоном, Marina легко переходит от драматических мелодичных пассажей к яростному, резковатому скриму. Параллельно со своей карьерой в металл-индустрии она играла главные роли в профессиональных музыкальных театральных постановках в немецкоговорящих странах. Помимо сцены, она также является опытным графическим дизайнером, тренером по вокалу, продюсером и автором песен.

La Torraca: «Когда я впервые увидела электронное письмо, в теме которого были указаны и BATTLE BEAST, и мое имя, я, честно говоря, подумала, что это какая-то ошибка. Но как только я открыла его, я была невероятно счастлива. Для меня невероятная честь быть частью новой главы, и я глубоко благодарна группе за доверие и поддержку.

Не страшновато ли идти по стопам такой легенды вокала, как Noora? Еще бы! Это тоже очень увлекательно? Абсолютно. BATTLE BEAST — одна из самых трудолюбивых и по-настоящему талантливых групп в мире, и я горжусь тем, что нахожусь здесь и помогаю им расти и приносить радость. Пристегнитесь — это будет весело!»

Первые концерты в новом составе группа отыграет в марте:

March 06 - Tokyo – WWWX
March 07 - Osaka – Shinsaibashi Sunhall
March 10 - North Perth – Magnet House
March 11 - Adelaide – Lion Arts Factory
March 13 - Melbourne – Max Watts Melbourne
March 14 - Sydney – Manning Bar
March 15 - Brisbane – Crowbar

Ранее коллектив опубликовал следующее сообщение:

«После шести альбомов и 13 невероятных лет совместной работы мы объявляем, что Noora Louhimo покидает BATTLE BEAST, чтобы сосредоточиться на своей сольной карьере. Хотя мы опечалены ее уходом, мы полностью поддерживаем ее решение избрать новый творческий путь, который она не смогла полностью реализовать из-за напряженного графика BATTLE BEAST.

Мы очень благодарны за музыку, туры и волшебство, которое мы создали вместе. Эти воспоминания никогда не будут запятнаны или забыты, и мы желаем Noora только успеха и счастья на ее пути вперед.

Мы знаем, что вы, наши поклонники, будете скучать по Noora так же сильно, как и мы. Но будьте уверены: полет BATTLE BEAST продолжается, как и полет Noora, просто теперь по другой траектории.

С благодарностью и любовью, Noora, Janne, Eero, Juuso, Joona & Pyry».

Noora: «В течение 13 лет я росла, училась, развивалась вместе с BATTLE BEAST и изучала себя как музыканта и личность. И теперь мое сердце жаждет новых приключений и полета на собственных крыльях навстречу своим мечтам, осуществить которые я смогу, только если буду уделять им все свое внимание.

Жизнь полна разных эпох, и сейчас настало время для новой.

Я бесконечно благодарна и люблю BATTLE BEAST и наших фанатов. Это не конец, это начало нового приключения для каждой из сторон. До скорой встречи, Little Beasts!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 44

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом