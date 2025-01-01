Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 21
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 21
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
[= ||| все новости группы



*

Lacuna Coil

*



17 дек 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»

16 дек 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL feat. Randy Blythe

30 ноя 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не хочу петь о религии или политике»

29 окт 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Будем продолжать, пока физически можем»

17 окт 2025 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

5 окт 2025 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к LACUNA COIL

10 сен 2025 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

29 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об использовании искусственного интеллекта

8 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оззи был нашим крестным отцом»

9 июн 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL отметила 53-летие на сцене

23 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не планируем сольные альбомы»

21 мар 2025 : 		 LACUNA COIL исполнила новые песни

17 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о важности визуальной составляющей для группы

8 мар 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вы можете нападать на меня, потому что я встану, отвечу и донесу до всех, что вы гребаный мудак»

4 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об искусственном интеллекте

22 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я всегда считала, что женственность — это очень мощная сила»

14 фев 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 фев 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о современных технологиях

3 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о встрече с лидером MEGADETH

28 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»

21 янв 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы очень довольны этим альбомом!»

19 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе

10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»



zoom
CRISTINA SCABBIA в недавнем интервью вновь коснулась темы использования искусственного интеллекта в музыке:

«Я ненавижу музыку, созданную с помощью ИИ. Я понимаю, что ИИ — это правильный путь, потому что я не могу отрицать прогресс. Я понимаю, что мы немного раздражены, особенно творческие люди, особенно артисты и живописцы, и те, кто создает постеры для шоу, все графические дизайнеры реально раздражены, фотографы, а также певцы и музыканты, потому что я думаю, что музыка должна начинаться с платформ. Я понимаю суть бизнеса, но такие платформы, как Spotify, по крайней мере, должны сказать "нет" исполнителям с искусственным интеллектом, потому что это ненастоящая музыка. Я имею в виду, что они уже транслируют музыку от реального исполнителя. Именно они должны сказать, что-то вроде: "Мы не принимаем музыкантов с искусственным интеллектом". А также люди должны знать, что это всего лишь компьютерные творения, в которых нет души. Некоторые люди даже не осознают этого. Я видел много-много видео, где люди просто подпевают этим группам, которых даже не существует».

После того, как интервьюер отметил, что "креативность подобна мышце", и что "если вы ее не используете, вы ее потеряете", Cristina сказала:

«Ну, я не думаю, что это проблема для тех, кто ее использует, создавая музыку, потому что я считаю, что им это на самом деле неинтересно в музыке, и они делают это просто ради бизнеса. Потому что, если вы настоящий музыкант, вы бы потратили время на написание своей музыки и, возможно, воспользовались бы электронными инструментами, чтобы улучшить свой творческий потенциал или ускорить его, но, по сути, это что-то вроде того, что вы практически ничего не делаете. Я имею в виду, я не понимаю, почему они называют себя артистами, потому что на самом деле ты не можешь быть артистом, просто набрав "Напиши песню, которая звучит как LACUNA COIL". Это не создание чего-то, это просто мошенничество по-крупному».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 49

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом