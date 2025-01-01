сегодня



Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»



CRISTINA SCABBIA в недавнем интервью вновь коснулась темы использования искусственного интеллекта в музыке:



«Я ненавижу музыку, созданную с помощью ИИ. Я понимаю, что ИИ — это правильный путь, потому что я не могу отрицать прогресс. Я понимаю, что мы немного раздражены, особенно творческие люди, особенно артисты и живописцы, и те, кто создает постеры для шоу, все графические дизайнеры реально раздражены, фотографы, а также певцы и музыканты, потому что я думаю, что музыка должна начинаться с платформ. Я понимаю суть бизнеса, но такие платформы, как Spotify, по крайней мере, должны сказать "нет" исполнителям с искусственным интеллектом, потому что это ненастоящая музыка. Я имею в виду, что они уже транслируют музыку от реального исполнителя. Именно они должны сказать, что-то вроде: "Мы не принимаем музыкантов с искусственным интеллектом". А также люди должны знать, что это всего лишь компьютерные творения, в которых нет души. Некоторые люди даже не осознают этого. Я видел много-много видео, где люди просто подпевают этим группам, которых даже не существует».



После того, как интервьюер отметил, что "креативность подобна мышце", и что "если вы ее не используете, вы ее потеряете", Cristina сказала:



«Ну, я не думаю, что это проблема для тех, кто ее использует, создавая музыку, потому что я считаю, что им это на самом деле неинтересно в музыке, и они делают это просто ради бизнеса. Потому что, если вы настоящий музыкант, вы бы потратили время на написание своей музыки и, возможно, воспользовались бы электронными инструментами, чтобы улучшить свой творческий потенциал или ускорить его, но, по сути, это что-то вроде того, что вы практически ничего не делаете. Я имею в виду, я не понимаю, почему они называют себя артистами, потому что на самом деле ты не можешь быть артистом, просто набрав "Напиши песню, которая звучит как LACUNA COIL". Это не создание чего-то, это просто мошенничество по-крупному».







