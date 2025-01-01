сегодня



Участники SPINAL TAP о смерти режиссера



Harry Shearer, со-автор "This Is Spinal Tap" и исполнитель роли Derek Smalls, написал:



«Роб был моим другом и соратником на протяжении большей части моей жизни. Он был веселым, он был умным, он был настоящим мужчиной. Когда он пришел посмотреть комедию, в которой я участвовал, а позже и музыкальную комедию, которую я написал в соавторстве, его смех был оглушительным и слышен по всему кварталу. Он был отличным сотрудником, и когда мы вчетвером предлагали идеи для фильмов, именно он записывал их на карточках размером 3х5 дюймов и превращал в фильм. Мишель был очень хорошим другом моей жены Джудит. Это невозможно выразить словами, как в греческой трагедии».



Джейми Ли Кертис и ее муж, актер и сценарист франшизы "This Is Spinal Tap" Кристофер Гест, которые, как сообщается, поженились в доме Райнера в 1984 году, поделились заявлением:



«Мы с Кристофером ошеломлены, опечалены и потрясены жестокой, трагической смертью наших дорогих людей. друзья Роб и Мишель Сингеры Райнер и наша единственная забота сейчас — об их детях и ближайших родственниках, и мы окажем им всю возможную поддержку, чтобы помочь им. Позже у нас будет достаточно времени, чтобы обсудить нашу совместную творческую жизнь и то огромное политическое и социальное влияние, которое они оба оказали на индустрию развлечений, развитие детей в раннем возрасте, борьбу за однополые браки и их глобальную заботу о мире, переживающем кризис. Мы потеряли замечательных друзей. Пожалуйста, дайте нам время погоревать».



Недавно Райнер выступил режиссером фильма "Spinal Tap Il: The End Continues", сиквела фильма "This Is Spinal Tap", в котором, среди прочих, снялись легенды музыки Пол Маккартни и Элтон Джон.



Маккартни отдал дань уважения Райнеру в социальных сетях, написав:



«Какая трагедия — смерть Роба Райнера и его жены Мишель. Это шокирует во многих отношениях, но особенно меня, потому что в течение последнего года я работал с ним. Он был режиссером фильма "Spinal Tap Il: The End Continues". Он был таким жизнерадостным, милым человеком.



Жизнь может быть такой несправедливой, и эта трагедия лишний раз доказывает этот факт. Его отец, Карл Райнер, был великим юмористом и Роб пошел по его стопам, проделав потрясающую работу, сняв множество замечательных фильмов. У меня навсегда останутся приятные воспоминания о Робе, и мысль о том, что его и его жены больше не будет с нами, разбивает сердце.



Спасибо за юмор, Роб. покойся с миром. Люблю Пол».



В своей истории в Instagram Элтон Джон написал:



«Я не верю сегодняшним новостям о Робе и Мишель. Они были двумя самыми прекрасными людьми, которых я когда-либо встречал, и они заслуживали лучшего. Мои мысли с ними и их близкими».



Во время пресс-конференции в понедельник начальник полицейского управления Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл сообщил, что Ник Райнер был "обвинен в убийстве". Позже полиция Лос-Анджелеса сообщила, что первоначальное расследование, проведенное отделом по расследованию убийств с разбоем, "установило, что Райнеры стали жертвами убийства", добавив, что расследование властей показало, что Ник Райнер был "ответственен за их смерть".



32-летний Ник начал употреблять наркотики с 15 лет и боролся со злоупотреблением психоактивными веществами более полутора десятилетий. В прошлом он говорил, что был бездомным, скрывался и отказывался проходить реабилитацию. По имеющимся сведениям, он провел по меньшей мере 17 лет в реабилитационном центре.







