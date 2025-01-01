сегодня



Кухонный инвентарь от KISS



Dalstrong, компания, специализирующаяся на производстве высокоточных кованых ножей и кухонных принадлежностей премиум-класса, выпустила ультралимитированную серию, которая, безусловно, является данью уважения пяти десятилетиям работы Thunderock. Gene Simmons's Hellfire Demon Axe, тщательно воссозданный как функциональный кулинарный инструмент, переосмысливает легендарного Axe Bass в форме ножа для разделки мяса. Объединяя топор и Sammy The Serpent, мы видим столкновение истории KISS — от скромного происхождения в Нью-Йорке до славы мегазвезды и финала "End Of The Road" в Мэдисон-сквер-Гарден. Это единственный в своем роде релиз, выпущенный в честь 50-летия KISS, для KISS Army, которая сохранила веру в то, что каждая деталь, острота и отделка — это дань уважения сценическому мастерству, определявшему поколения музыкантов.



Gene Simmons's Hellfire Demon Axe выпущен ограниченным тиражом в 650 экземпляров. Он будет произведен только один раз, так что не теряйте времени даром. Набор кухонных ножей KISS из 2 предметов? Количество первых партий ограничено. Как только об этом узнают, все быстро разойдутся. То же самое относится и к набору ножей для стейка KISS. Количество ограничено... а на этой коробке написано "культовая классика".



В видео, доступном ниже, Gene Simmons и Paul Stanley представляют эти продукты на кухне одного из ресторанов Вегаса.















