Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 22
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 16
18 дек 2025 : 		 ADRIAN SMITH об игре на гитаре KIRK'a HAMMETT'a

7 дек 2025 : 		 Видео с текстом от SMITH/KOTZEN

13 май 2025 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

15 апр 2025 : 		 RICHIE KOTZEN: «Песню Black Light мы почти выкинули»

11 апр 2025 : 		 ADRIAN SMITH об искусственном интеллекте

19 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH и RICHIE KOTZEN о проекте SMITH/KOTZEN

13 мар 2025 : 		 RICHIE KOTZEN о работе с Adrian Smith

21 фев 2025 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

12 янв 2025 : 		 ADRIAN SMITH лишился дома из-за пожара

20 ноя 2024 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

31 июл 2024 : 		 SMITH/KOTZEN готовят сюрпризы

9 сен 2022 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

27 июл 2022 : 		 Новый релиз SMITH/KOTZEN выйдет осенью

9 мар 2022 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN присоединился к SMITH/KOTZEN

2 фев 2022 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

29 янв 2022 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

26 янв 2022 : 		 SMITH/KOTZEN исполняют материал IRON MAIDEN

25 янв 2022 : 		 У SMITH/KOTZEN уже есть семь песен
ADRIAN SMITH об игре на гитаре KIRK'a HAMMETT'a



zoom
ADRIAN SMITH в недавнем интервью рассказал о том, как играл в Greeny, историческом Gibson Les Paul, когда-то принадлежавшем Питеру Грину из FLEETWOOD MAC, а затем Гэри Муру, ныне принадлежащем Kirk Hammett из METALLICA. Восхищенный тем, что инструмент обладает "зашкаливающим" "mojo", гитарист поделился своими комментариями во время обсуждения предстоящего тура со своим проектом SMITH/KOTZEN.

Хотя рок-фотограф Ross Halfin в Торонто в 2017 году сфотографировал Smith'a с легендарным инструментом Gibson Les Paul standard 1959 года выпуска вместе с Kirk'ом, он не рассказывал о том, как, почему и что это было.

«Что ж, в этом нет никаких сомнений, это особенная гитара. mojo просто зашкаливает. Питер Грин и Гэри Мур, понимаете? И классическая средняя позиция, смещенный по фазе звукосниматель грифа; [вы переворачиваете его], и вот он, звук!»

Продолжая рассказывать о том, как он пришел к игре на гитаре, Adrian сказал о нынешнем владельце инструмента:

«Kirk — отличный парень. Он прекрасный человек, и я случайно встретил его в отеле в Канаде. Мы просто ждали лифта. Мы только что зарегистрировались, и там была METALLICA, и первое, что я ему сказал, это: "О, ты купил Greeny". Он говорит: "Да. Мне удалось. Хочешь поиграть?" Я ответил: "Да". И пошел к нему в комнату. Ross тоже был там, потому что он наш общий друг, хотя я немного знаком с Kirk'ом, и мы посидели, и он дал мне гитару и небольшой репетиционный усилитель, и, конечно, я сыграл "Oh Well" [песню FLEETWOOD MAC], вы, конечно, её знаете».

Хотя цена ее продажи так и не была полностью раскрыта, в 2014 году она, по всей видимости, досталась Hammett'y "менее чем за 2 миллиона долларов" и считается одной из самых ценных гитар в мире. Все это делает следующую часть истории еще более удивительной.

Smith вспоминал: «[Kirk] говорит: "Послушай, мне нужно выйти". Они с Ross'ом фотографировались, и он сказал: "Возьми гитару". Я отнес ее в свой гостиничный номер, там у меня был небольшой тренировочный усилитель, и я просто поиграл на ней весь день. Она отлично звучит. Эта интонация, ощущение, звук. Я имею в виду, это просто замечательная, великолепная гитара. Я рад, что кто-то ею пользуется, а не просто висит на стене в чьем-то гитарном шкафчике с системой кондиционирования и климат-контроля. Она где-то распевается, как и должно быть!»




просмотров: 381

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
