ADRIAN SMITH об игре на гитаре KIRK'a HAMMETT'a



ADRIAN SMITH в недавнем интервью рассказал о том, как играл в Greeny, историческом Gibson Les Paul, когда-то принадлежавшем Питеру Грину из FLEETWOOD MAC, а затем Гэри Муру, ныне принадлежащем Kirk Hammett из METALLICA. Восхищенный тем, что инструмент обладает "зашкаливающим" "mojo", гитарист поделился своими комментариями во время обсуждения предстоящего тура со своим проектом SMITH/KOTZEN.



Хотя рок-фотограф Ross Halfin в Торонто в 2017 году сфотографировал Smith'a с легендарным инструментом Gibson Les Paul standard 1959 года выпуска вместе с Kirk'ом, он не рассказывал о том, как, почему и что это было.



«Что ж, в этом нет никаких сомнений, это особенная гитара. mojo просто зашкаливает. Питер Грин и Гэри Мур, понимаете? И классическая средняя позиция, смещенный по фазе звукосниматель грифа; [вы переворачиваете его], и вот он, звук!»



Продолжая рассказывать о том, как он пришел к игре на гитаре, Adrian сказал о нынешнем владельце инструмента:



«Kirk — отличный парень. Он прекрасный человек, и я случайно встретил его в отеле в Канаде. Мы просто ждали лифта. Мы только что зарегистрировались, и там была METALLICA, и первое, что я ему сказал, это: "О, ты купил Greeny". Он говорит: "Да. Мне удалось. Хочешь поиграть?" Я ответил: "Да". И пошел к нему в комнату. Ross тоже был там, потому что он наш общий друг, хотя я немного знаком с Kirk'ом, и мы посидели, и он дал мне гитару и небольшой репетиционный усилитель, и, конечно, я сыграл "Oh Well" [песню FLEETWOOD MAC], вы, конечно, её знаете».



Хотя цена ее продажи так и не была полностью раскрыта, в 2014 году она, по всей видимости, досталась Hammett'y "менее чем за 2 миллиона долларов" и считается одной из самых ценных гитар в мире. Все это делает следующую часть истории еще более удивительной.



Smith вспоминал: «[Kirk] говорит: "Послушай, мне нужно выйти". Они с Ross'ом фотографировались, и он сказал: "Возьми гитару". Я отнес ее в свой гостиничный номер, там у меня был небольшой тренировочный усилитель, и я просто поиграл на ней весь день. Она отлично звучит. Эта интонация, ощущение, звук. Я имею в виду, это просто замечательная, великолепная гитара. Я рад, что кто-то ею пользуется, а не просто висит на стене в чьем-то гитарном шкафчике с системой кондиционирования и климат-контроля. Она где-то распевается, как и должно быть!»







