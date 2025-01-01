Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 22
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 15
17 дек 2025 : 		 Гитарист KISS не знает, будет ли новая музыка от группы

11 дек 2025 : 		 Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»

8 дек 2025 : 		 KISS получили награды от Дональда Трампа

5 дек 2025 : 		 Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»

1 дек 2025 : 		 Какими будут аватары KISS?

27 ноя 2025 : 		 Участники KISS представляют новое издание Alive!

26 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»

24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS

25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»

7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте

10 июл 2025 : 		 'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'

19 июн 2025 : 		 Вокалист KISS о первом прощальном

13 июн 2025 : 		 PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS

3 июн 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS
|||| 17 дек 2025

Гитарист KISS не знает, будет ли новая музыка от группы



TOMMY THAYER в недавнем интервью заявил, что он и его коллеги по группе продолжают активно работать над различными проектами, несмотря на то, что более двух лет назад они завершили своё прощальное турне:

«У KISS много планов на будущее. Конечно, мы больше не гастролируем, но за кулисами по-прежнему происходит масса событий».

Он упомянул участие KISS в мероприятии «KISS Kruise: Landlocked In Vegas» в прошлом месяце:

«Мероприятие в Лас-Вегасе было потрясным и превзошло все наши ожидания. Было видно, что все отлично проводили время. Я знаю, что фанатам оно очень понравилось, и я уверен, что оно обязательно повторится».

Что касается возможности создания новой музыки KISS, Tommy сказал:

«Честно говоря, я не уверен в этом. Всё зависит от того, как будут развиваться события в течение следующего года или двух. Но я чувствую, что у нас всех ещё есть много отличных идей и желание продолжать творить и заниматься тем, что мы любим».




просмотров: 125

