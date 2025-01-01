17 дек 2025



Гитарист KISS не знает, будет ли новая музыка от группы



TOMMY THAYER в недавнем интервью заявил, что он и его коллеги по группе продолжают активно работать над различными проектами, несмотря на то, что более двух лет назад они завершили своё прощальное турне:



«У KISS много планов на будущее. Конечно, мы больше не гастролируем, но за кулисами по-прежнему происходит масса событий».



Он упомянул участие KISS в мероприятии «KISS Kruise: Landlocked In Vegas» в прошлом месяце:



«Мероприятие в Лас-Вегасе было потрясным и превзошло все наши ожидания. Было видно, что все отлично проводили время. Я знаю, что фанатам оно очень понравилось, и я уверен, что оно обязательно повторится».



Что касается возможности создания новой музыки KISS, Tommy сказал:



«Честно говоря, я не уверен в этом. Всё зависит от того, как будут развиваться события в течение следующего года или двух. Но я чувствую, что у нас всех ещё есть много отличных идей и желание продолжать творить и заниматься тем, что мы любим».







