WATCHTOWER планируют документальный фильм



В рамках интервью с вокалистом WATCHTOWER у него спросили, закончила ли группа запись нового материала:



«Ну, пока еще нет. И вся остальная часть… Так что подумайте о 'Concepts Of Math: Book One' [которая вышла в 2016 году]. Где "Вторая часть"? … Так что, будет ли он называться "Book Two", будет ли он полноформатным и будет включать в себя первые пять песен — в основном, "Book One", — но, возможно, обновленные версии с другими партиями ударных, и, возможно, я спою harmony с Alan [Tecchio,вокалистом, который заменил Jason'a в WATCHTOWER].... Это, кстати, подсказки. Вам всем следует это записать. Независимо от того, произойдет это или нет, все равно будет происходить "подмигивание, подмигивание, подмигивание". Об этом уже говорилось. Итак, в основном это дуэты, я ненавижу слово "дуэт", но мы с Alan идем на компромисс — я пою соло, он — гармонию; он поет соло, я —гармонию, ля-ля-ля — звучит потрясающе для группы. Когда мы обсуждаем это, а мы реально обсуждали, все кажется нам реально хорошей идеей.



Мы все уже старики. Сейчас важный момент, и мы могли бы говорить о нашей лебединой песне. И я не пытаюсь быть романтичным или что-то вроде "приближается конец света", но это может быть лебединая песня, и это может быть невероятная взрывная лебединая песня.



У нас есть идея, и мы ее обсуждаем. Если посмотреть на историю, то мы несем много всякой чепухи. Потому что [третий альбом WATCHTOWER, с тех пор не вышедший] "Mathematics" должен был выйти 25 лет назад.



Многие из этих тем обсуждаются в связи с недавней активностью — концертами, 40-летней годовщиной выхода [дебютного альбома WATCHTOWER 1985 года выпуска] "Energetic Disassembly", High Roller [Records] хотят поучаствовать, бла-бла-бла».



Он также подтвердил, что готовится полнометражный документальный фильм о WATCHTOWER, который в настоящее время снимается в Blue Balloon Studios и PennyRock Productions. Фильм имеет предварительное название ""Energetic Resistance: Decoding The Story Of Watchtower", продюсерами являются McMaster и Ray Seggern, а режиссером — . Budro Partida, продюсер, удостоенный премии "Эмми", и кинорежиссер из Остина, штат Техас, который профессионально работал на телевидении и в медиа-сфере. с 1997 года. Спектр его работ включает в себя фильмы и музыкальные клипы, отмеченные наградами, телевизионную рекламу, множество телесериалов и удостоенный премии "Эмми" телесериал "Austin After Hours". Его короткометражный документальный фильм "Закат в Драй-Крик" стал победителем в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" на инди-фестивале в Остине (2023), "Лучший документальный фильм" на кинофестивале в Лонгхорне (2022) и "Лучший короткометражный документальный фильм" на премии Grand New York Film Awards (2022)







