Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 22
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 22
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 15
[= ||| все новости группы



*

Watchtower

*



17 дек 2025 : 		 WATCHTOWER планируют документальный фильм

9 сен 2025 : 		 ALAN TECCHIO выступил с WATCHTOWER

5 июн 2025 : 		 WATCHTOWER думают о новой музыке

7 ноя 2024 : 		 WATCHTOWER готовят ЕР и переиздание

17 янв 2024 : 		 Drum-cam от WATCHTOWER

10 янв 2024 : 		 Видео с выступления WATCHTOWER

18 окт 2023 : 		 Видео с выступления WATCHTOWER

11 сен 2023 : 		 Видео с выступления WATCHTOWER

8 июн 2023 : 		 JASON MCMASTER вернулся в WATCHTOWER

30 сен 2016 : 		 Новая песня WATCHTOWER

10 сен 2016 : 		 Трейлер нового релиза WATCHTOWER

17 фев 2016 : 		 WATCHTOWER на PROSTHETIC RECORDS

22 окт 2015 : 		 WATCHTOWER выпустили три песни

10 апр 2010 : 		 Первая за 20 лет песня WATCHTOWER
| - |

|||| сегодня

WATCHTOWER планируют документальный фильм



zoom
В рамках интервью с вокалистом WATCHTOWER у него спросили, закончила ли группа запись нового материала:

«Ну, пока еще нет. И вся остальная часть… Так что подумайте о 'Concepts Of Math: Book One' [которая вышла в 2016 году]. Где "Вторая часть"? … Так что, будет ли он называться "Book Two", будет ли он полноформатным и будет включать в себя первые пять песен — в основном, "Book One", — но, возможно, обновленные версии с другими партиями ударных, и, возможно, я спою harmony с Alan [Tecchio,вокалистом, который заменил Jason'a в WATCHTOWER].... Это, кстати, подсказки. Вам всем следует это записать. Независимо от того, произойдет это или нет, все равно будет происходить "подмигивание, подмигивание, подмигивание". Об этом уже говорилось. Итак, в основном это дуэты, я ненавижу слово "дуэт", но мы с Alan идем на компромисс — я пою соло, он — гармонию; он поет соло, я —гармонию, ля-ля-ля — звучит потрясающе для группы. Когда мы обсуждаем это, а мы реально обсуждали, все кажется нам реально хорошей идеей.

Мы все уже старики. Сейчас важный момент, и мы могли бы говорить о нашей лебединой песне. И я не пытаюсь быть романтичным или что-то вроде "приближается конец света", но это может быть лебединая песня, и это может быть невероятная взрывная лебединая песня.

У нас есть идея, и мы ее обсуждаем. Если посмотреть на историю, то мы несем много всякой чепухи. Потому что [третий альбом WATCHTOWER, с тех пор не вышедший] "Mathematics" должен был выйти 25 лет назад.

Многие из этих тем обсуждаются в связи с недавней активностью — концертами, 40-летней годовщиной выхода [дебютного альбома WATCHTOWER 1985 года выпуска] "Energetic Disassembly", High Roller [Records] хотят поучаствовать, бла-бла-бла».

Он также подтвердил, что готовится полнометражный документальный фильм о WATCHTOWER, который в настоящее время снимается в Blue Balloon Studios и PennyRock Productions. Фильм имеет предварительное название ""Energetic Resistance: Decoding The Story Of Watchtower", продюсерами являются McMaster и Ray Seggern, а режиссером — . Budro Partida, продюсер, удостоенный премии "Эмми", и кинорежиссер из Остина, штат Техас, который профессионально работал на телевидении и в медиа-сфере. с 1997 года. Спектр его работ включает в себя фильмы и музыкальные клипы, отмеченные наградами, телевизионную рекламу, множество телесериалов и удостоенный премии "Эмми" телесериал "Austin After Hours". Его короткометражный документальный фильм "Закат в Драй-Крик" стал победителем в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" на инди-фестивале в Остине (2023), "Лучший документальный фильм" на кинофестивале в Лонгхорне (2022) и "Лучший короткометражный документальный фильм" на премии Grand New York Film Awards (2022)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 37

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом