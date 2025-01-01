Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 21
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 21
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
[= ||| все новости группы



*

Bret Michaels

*



17 дек 2025 : 		 BRET MICHAELS выпустит биографию

28 мар 2025 : 		 BRET MICHAELS о своей бандане

15 май 2024 : 		 DEE SNIDER и BRET MICHAELS вновь спели вместе

1 апр 2024 : 		 Видео полного выступления BRET MICHAELS

4 окт 2023 : 		 BRET MICHAELS о раке кожи

15 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BRET MICHAELS

14 сен 2023 : 		 DEE SNIDER и BRET MICHAELS спели вместе

5 авг 2023 : 		 TOMMY LONDON спел с BRET MICHAELS

25 июл 2023 : 		 Концертное видео от BRET MICHAELS

12 июл 2023 : 		 BRET MICHAELS: «Не держите в себе обиду»

19 май 2023 : 		 BRET MICHAELS: «Несите музыку фанатам!»

20 мар 2023 : 		 BRET MICHAELS работает над новой книгой

24 фев 2023 : 		 Сможет ли BRET MICHAELS угадать песни?

18 фев 2023 : 		 BRET MICHAELS переиздаёт альбом

20 янв 2023 : 		 Новое видео BRET MICHAELS

10 янв 2023 : 		 BRET MICHAELS выпустит сингл зимой

5 янв 2023 : 		 BRET MICHAELS исполняет POISON

30 дек 2022 : 		 BRET MICHAELS исполняет POISON

3 дек 2022 : 		 BRET MICHAELS введен в Зал Славы Пенсильвании

27 окт 2022 : 		 BRET MICHAELS порадовал зрителей

28 июн 2022 : 		 BRET MICHAELS: «Я не знал о Tommy»

12 май 2022 : 		 BRET MICHAELS выступил с кавер-группой POISON

3 дек 2021 : 		 BRET MICHAELS дал кавер-группе POISON шанс

27 ноя 2021 : 		 BRET MICHAELS продает Бентли

29 сен 2021 : 		 BRET MICHAELS исполняет POISON

20 май 2021 : 		 BRET MICHAELS показал свою фигурку
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRET MICHAELS выпустит биографию



zoom
BRET MICHAELS анонсировал на следующий год выпуск биографии "Unbroken: Then, Now And Forever".

«UNBROKEN Then, Now and Forever – моя официальная биографию будет выпущена в 2026 году. Если я смог выжить, раскачиваясь на ковре горчичного цвета со своей первой гитарой ("технически это укулеле", лол), и оставаться таким же восторженным, каким я был тогда, и пережить взлеты и падения, хороших людей и откровенную злобу в бизнесе, который я выбрал, и все еще получать удовольствие, то сегодня я буду зажигать на сцене со своими друзьями с улыбкой на лице. Это и есть ГЛАВНЫЙ ФАКТОР – неосязаемый дух, который не дает мне сломаться!!!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 66

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом