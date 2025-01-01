сегодня



BRET MICHAELS выпустит биографию



BRET MICHAELS анонсировал на следующий год выпуск биографии "Unbroken: Then, Now And Forever".



«UNBROKEN Then, Now and Forever – моя официальная биографию будет выпущена в 2026 году. Если я смог выжить, раскачиваясь на ковре горчичного цвета со своей первой гитарой ("технически это укулеле", лол), и оставаться таким же восторженным, каким я был тогда, и пережить взлеты и падения, хороших людей и откровенную злобу в бизнесе, который я выбрал, и все еще получать удовольствие, то сегодня я буду зажигать на сцене со своими друзьями с улыбкой на лице. Это и есть ГЛАВНЫЙ ФАКТОР – неосязаемый дух, который не дает мне сломаться!!!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 66

