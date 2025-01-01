сегодня



Лидер SKILLET пока не планирует отмечать юбилей дебюта



В недавнем интервью у John'a Cooper'a спросили, есть ли у SKILLET планы в следующем году отметить 30-летие дебютного альбома:



«Ничего особенного пока не планируется, типа какого-то юбилейного концерта или что-то такого. Но мы можем что-то подобное сделать. Уже полгода обсуждаем: "Мы должны что-то сделать", но пока никто не придумал ничего стоящего. Так что, если мы это сделаем, я дам тебе знать. Но нам нужно что-то предпринять.



Самое смешное, что из-за того, что за последние пять лет у нас появилось так много новых поклонников, в том числе молодых, они никак не могут смириться с тем, что мы существуем уже 30 лет. Итак, всякий раз, когда я говорю в нескольких интервью: "В следующем году исполнится 30 лет", вы видите комментарии типа: "Сколько вам лет, ребята?" А мне, например, 35. Не спрашивайте. "В любом случае, это довольно забавная вещь.



Но, с Божьей помощью, мы собираемся выпустить новую музыку [в 2026 году]. Мы работаем над этим прямо сейчас. У нас уже есть пара готовых песен. Так что я в некотором роде надеюсь, что в следующем году выйдет новая музыка, которая станет отличным итогом 30-летнего опыта.… Я не знаю… Начнем все сначала — давайте начнем все сначала, выпустим новую музыку. Почувствуйте себя снова молодым человеком, выпускающим песни, которые вы любите, и в которые вы верите, поющим о том, что вам небезразлично. Я на это надеюсь».







