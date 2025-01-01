Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 24
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 21
*

Sammy Hagar

*



17 дек 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Концерты для пожилой звезды в Вегасе — сбывшаяся мечта!»

1 ноя 2025 : 		 SAMMY HAGAR выступил с вокалистом RIVAL SONS

15 окт 2025 : 		 CHAD KROEGER исполнил хит METALLICA в рамках SAMMY HAGAR Birthday Bash

23 сен 2025 : 		 SAMMY HAGAR не особо доволен своим выступлением на Back To The Begining

23 авг 2025 : 		 Концертный релиз SAMMY HAGAR выйдет осенью

22 авг 2025 : 		 SAMMY HAGAR ответил DAVID LEE ROTH

5 авг 2025 : 		 Концертный трек SAMMY HAGAR

2 июн 2025 : 		 JASON BONHAM был немного обижен на SAMMY HAGAR

19 май 2025 : 		 SAMMY HAGAR присоединился на сцене к LIFEHOUSE

3 май 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Не думаю, что еще поеду в тур»

29 апр 2025 : 		 Новое видео SAMMY HAGAR

28 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR выбрал песню OZZY

27 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR скучает по Эдди

25 апр 2025 : 		 Новая песня SAMMY HAGAR

22 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR готовит сингл

4 фев 2025 : 		 SAMMY HAGAR исполняет THE GRATEFUL DEAD

26 янв 2025 : 		 SAMMY HAGAR пояснил за слова

18 янв 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Не хочу я больше в туры!»

25 дек 2024 : 		 Концертное видео SAMMY HAGAR

21 дек 2024 : 		 SAMMY HAGAR: «Я три недели правил речь о введении FOREIGNER в ЗСРНР»

5 дек 2024 : 		 Концертное видео SAMMY HAGAR

28 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR хочет вновь дружить с ALEX VAN HALEN

27 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY выступили на футболе: Pro-shot

26 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY выступили на футболе

18 ноя 2024 : 		 JASON BONHAM не будет выступать с SAMMY HAGAR

12 ноя 2024 : 		 JASON BONHAM объяснил, почему покинул тур с SAMMY HAGAR
SAMMY HAGAR: «Концерты для пожилой звезды в Вегасе — сбывшаяся мечта!»



SAMMY HAGAR в программе "The Story Is With Elex Michaelson" поговорил о серии концертов в Лас-Вегасе, которая намечена на март следующего года:

«Для пожилой рок-звезды, которая все еще хочет выступать, это воплощение мечты, потому что самое сложное в гастролях и выступлениях — это не само шоу. Это сборы и переезд в отели, поездки, путешествия, беготня. Вы опаздываете на концерт. Иногда у вас даже нет времени как следует поесть. Но в резиденции вы сможете хорошо выспаться. Вам предоставят лучшие номера на планете. Отличная еда — в Вегасе есть лучшие рестораны в мире; сейчас все они находятся в Лас-Вегасе. И это намного проще. Ты можешь репетировать. Я не знаю, но для меня это воплощение мечты. Это продлевает мою гастрольную жизнь. В противном случае, я не знаю, стал бы я снова гастролировать и устраивать масштабные концерты. Я имею в виду, я мог бы поехать и дать несколько концертов здесь и там. Но в любом случае, Вегас — топ. По жилью, по еде. Спасибо!»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
