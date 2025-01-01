Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 26
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
Sodom

16 дек 2025 : 		 Концертное видео SODOM

26 ноя 2025 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

8 сен 2025 : 		 Умер бывший барабанщик SODOM

4 июн 2025 : 		 Новая песня SODOM

27 май 2025 : 		 Лидер SODOM: «Я не выставлял Witchhunter'a героем»

19 май 2025 : 		 Лидер SODOM: «Однажды я вернусь»

7 май 2025 : 		 Новое видео SODOM

2 май 2025 : 		 Лидер SODOM о решении снизить туровую активность

9 апр 2025 : 		 Новая песня SODOM

16 янв 2025 : 		 Лидер SODOM: «Я хочу снизить темп в этом году»

29 дек 2024 : 		 Лидер SODOM: «Мы не будем продавать встречи с фанатами!»

17 ноя 2024 : 		 Новое видео SODOM

11 окт 2024 : 		 Новое видео SODOM

6 сен 2024 : 		 SODOM готовят переиздание

22 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

4 июн 2024 : 		 SODOM целиком сыграли Agent Orange

29 сен 2023 : 		 Новое видео SODOM

26 авг 2023 : 		 Новый ЕР SODOM осенью

2 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты Big4-G? Отвечает лидер SODOM

3 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

25 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с полного выступления SODOM

20 дек 2022 : 		 Концертное видео SODOM 1993 года

6 дек 2022 : 		 Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»

10 ноя 2022 : 		 SODOM обещают тяжёлый альбом

2 ноя 2022 : 		 Фронтмен SODOM — о возможном туре «немецкой четвёрки»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от SODOM
Показать далее
Концертное видео SODOM



zoom
Witchhunter (Live at Rockharz Festival 2025), новое концертное видео SODOM, доступно для просмотра ниже.




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 204

