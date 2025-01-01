×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
50
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
26
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance
26
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA
22
Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»
15
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
50
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
26
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance
26
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA
22
Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»
15
все новости группы
Sodom
Германия
Thrash Metal
http://www.sodomized.info
Myspace:
http://www.myspace.com/sodom
Facebook:
https://www.facebook.com/sodomized
16 дек 2025
:
Концертное видео SODOM
26 ноя 2025
:
Переиздание SODOM выйдет зимой
8 сен 2025
:
Умер бывший барабанщик SODOM
4 июн 2025
:
Новая песня SODOM
27 май 2025
:
Лидер SODOM: «Я не выставлял Witchhunter'a героем»
19 май 2025
:
Лидер SODOM: «Однажды я вернусь»
7 май 2025
:
Новое видео SODOM
2 май 2025
:
Лидер SODOM о решении снизить туровую активность
9 апр 2025
:
Новая песня SODOM
16 янв 2025
:
Лидер SODOM: «Я хочу снизить темп в этом году»
29 дек 2024
:
Лидер SODOM: «Мы не будем продавать встречи с фанатами!»
17 ноя 2024
:
Новое видео SODOM
11 окт 2024
:
Новое видео SODOM
6 сен 2024
:
SODOM готовят переиздание
22 авг 2024
:
Профессиональное видео с выступления SODOM
4 июн 2024
:
SODOM целиком сыграли Agent Orange
29 сен 2023
:
Новое видео SODOM
26 авг 2023
:
Новый ЕР SODOM осенью
2 авг 2023
:
Будут ли еще концерты Big4-G? Отвечает лидер SODOM
3 июн 2023
:
Профессиональное видео с выступления SODOM
25 апр 2023
:
Профессиональное видео с полного выступления SODOM
20 дек 2022
:
Концертное видео SODOM 1993 года
6 дек 2022
:
Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»
10 ноя 2022
:
SODOM обещают тяжёлый альбом
2 ноя 2022
:
Фронтмен SODOM — о возможном туре «немецкой четвёрки»
23 сен 2022
:
Видео с текстом от SODOM
12 авг 2022
:
Видео с текстом от SODOM
9 авг 2022
:
SODOM отметят юбилей специальным диском
3 авг 2022
:
Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein"
19 июн 2022
:
Видео полного выступления SODOM
7 июн 2022
:
Профессиональное видео с выступления SODOM
30 сен 2021
:
Переиздание SODOM выйдет зимой
20 авг 2021
:
Видео с текстом от SODOM
25 май 2021
:
Обложка и трек-лист нового ЕР SODOM
5 май 2021
:
Новый ЕР SODOM выйдет летом
20 ноя 2020
:
Новое видео SODOM
30 окт 2020
:
Видео с текстом от SODOM
26 сен 2020
:
Видео с текстом от SODOM
18 сен 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома SODOM
25 авг 2020
:
SODOM завершили сведение
15 июн 2020
:
SODOM начали запись
23 янв 2020
:
SODOM нашли барабанщика
14 янв 2020
:
Барабанщик SODOM покидает группу
9 ноя 2019
:
Новая песня SODOM
21 окт 2019
:
Видео с текстом от SODOM
18 сен 2019
:
Новый ЕР SODOM выйдет осенью
20 дек 2018
:
Вокалист SODOM: «Мне очень не нравится нынешняя ситуация в мире»
12 ноя 2018
:
Новый альбом SODOM выйдет в конце 2019 года
2 ноя 2018
:
Концертное видео SODOM
11 сен 2018
:
Новый ЕР SODOM выйдет осенью
11 сен 2018
:
Профессиональное видео с выступления SODOM
21 май 2018
:
Новый состав SODOM выступил в первый раз
22 янв 2018
:
SODOM — квартет!
7 янв 2018
:
SODOM расстались с гитаристом и ударником
1 янв 2018
:
SODOM отыграли юбилейный концерт
7 дек 2017
:
Бывшие гитаристы SODOM вновь выйдут на сцену
14 фев 2017
:
Видео с выступления SODOM
6 янв 2017
:
Переиздание SODOM выйдет зимой
5 окт 2016
:
Винил SODOM выйдет осенью
12 авг 2016
:
Видео с текстом от SODOM
9 июн 2016
:
Новый альбом SODOM выйдет в августе
16 май 2016
:
Видео полного выступления SODOM
17 фев 2016
:
Юбилейный винил от SODOM
15 дек 2015
:
Бывший гитарист KREATOR и SODOM выпустил сольный альбом
13 июл 2015
:
У SODOM есть «7—8 новых песен»
22 июн 2015
:
Профессиональное видео полного выступления SODOM
28 ноя 2014
:
Найди ошибку на новом релизе SODOM
3 ноя 2014
:
Специальное предложение на концерт SODOM в Новосибирске
3 ноя 2014
:
Концерт SODOM в Красноярске отменили
22 окт 2014
:
Новый миньон SODOM выйдет в ноябре
19 июн 2014
:
Видео с выступления SODOM
18 апр 2013
:
Новое видео SODOM
11 апр 2013
:
Новая песня SODOM
28 мар 2013
:
Трейлер нового альбома SODOM
26 фев 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома SODOM
8 фев 2013
:
Детали нового альбома SODOM
22 янв 2013
:
Название нового альбом SODOM
18 дек 2012
:
SODOM приступили к сведению альбома
17 дек 2012
:
Новый альбом SODOM выйдет в апреле
10 дек 2012
:
Видео с выступления SODOM
28 ноя 2012
:
Видео с выступления SODOM
30 окт 2012
:
SODOM начали запись альбома
27 апр 2012
:
Детали юбилейного бокс-сета SODOM
1 фев 2012
:
SODOM начнут запись в мае
22 июн 2011
:
Видео полного концерта SODOM
1 апр 2011
:
Гитарист SODOM попал в больницу
30 янв 2011
:
Умер бывший гитарист SODOM
11 янв 2011
:
Фронтмэн SODOM сказал, что десять лет работы на угольной шахте были “Хорошими временами”.
2 янв 2011
:
Tom Angelripper работает над новым альбомом ONKEL TOM
9 дек 2010
:
Новый барабанщик SODOM
30 ноя 2010
:
SODOM расстались с барабанщиком
3 ноя 2010
:
Детали винилового издания SODOM
2 ноя 2010
:
Новое издание METAL HAMMER с эксклюзивным CD SODOM
23 окт 2010
:
Детали дигипак-издания SODOM
17 окт 2010
:
Новая песня SODOM
28 сен 2010
:
Трек-лист нового альбома SODOM
27 сен 2010
:
Обложка нового альбома SODOM
27 авг 2010
:
SODOM завершили запись альбома
7 авг 2010
:
Лидер SODOM о новом продюсере
2 авг 2010
:
Название и дата выхода нового альбома SODOM
13 июл 2010
:
Превью нового DVD SODOM
17 июн 2010
:
Детали нового DVD SODOM
25 май 2010
:
Подробности о новом DVD SODOM
3 май 2010
:
SODOM готовы к студийной работе
27 апр 2010
:
SODOM заканчивают работу над DVD
3 фев 2010
:
Выход переиздания SODOM откладывается
22 сен 2008
:
Заявление фронтмена SODOM по поводу ухода из жизни WITCHHUNTER'а
17 июн 2008
:
Концертный альбом SODOM "One Night In Bangkok" выйдет на виниле
18 июл 2007
:
SODOM: опубликован трек-лист нового альбома
26 июн 2007
:
Альбом SODOM 'M-16' выйдет на камуфляжном виниле
22 июн 2007
:
SODOM перезаписывают 'In The Sign Of Evil'
12 апр 2007
:
SODOM запишут австралийское шоу для DVD
13 июл 2006
:
Tom Angelripper о планах SODOM
2 мар 2006
:
Выложена обложка нового альбома SODOM
11 фев 2006
:
Подробности нового альбома SODOM
22 янв 2006
:
SODOM выпустят одноименный альбом
6 авг 2005
:
SODOM: DVD "Lords Of Depravity – Part I" готов к выходу
сегодня
Концертное видео SODOM
Witchhunter (Live at Rockharz Festival 2025), новое концертное видео SODOM, доступно для просмотра ниже.
+4
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 204
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет