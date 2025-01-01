Новое видео EYE OF MELIAN

Symphonia Arcana, новое видео проекта EYE OF MELIAN, в состав которого входят лидер DELAIN Martijn Westerholt и Johanna Kurkela, известная по AURI, ALTAMULLAN ROAD (жена лидера NIGHTWISH), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Forest Of Forgetting, релиз которого намечен на 20 февраля на Napalm Records в следующих вариантах:
– 2LP Gatefold Vinyl Marbled Translucent Reptile, incl. 24’’ Booklet – strictly limited to 150 copies worldwide (Napalm Mailorder exclusive)
– 2LP Gatefold Vinyl Marbled Cristallo Gold – strictly limited to 150 copies worldwide (Napalm Mailorder exclusive)
– 2LP Gatefold Vinyl Black
– 2CD Digipak
– Digital Album
Трек-лист:
Of Willows And Shadows”
“Symphonia Arcana”
“Child Of Twilight”
“Elixir Of Night” (feat. Patty Gurdy and Troy Donockley)
“Blackthorn Winter”
“Lady Of Light”
“Dawn Of Avatars” (feat. Patty Gurdy and Troy Donockley)
“Forest Of Forgetting”
“The Buried Well”
“The Mirror”
“Nepenthe”
“Tears Of The Dragon” (Bruce Dickinson Cover)
