Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 30 ноября на Lusail International Circuit, Doha, Qatar, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Fuel

The Memory Remains

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Fade to Black

Sad but True

Nothing Else Matters

Seek & Destroy

One

Master of Puppets

