сегодня



Новое видео LACUNA COIL feat. Randy Blythe



"Hosting The Shadow" feat. Randy Blythe, новое видео LACUNA COIL, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили на фестивале Aftershock в октябре 2025 года. Релиз приурочен к объявлению американского тура "Sleepless Empire", который пройдет при поддержке ESCAPE THE FATE, VOWWS (March 24 - April 13) и AXTY (April 15 - April 29):



March 24 - Gramercy Theatre - New York, NY

March 25 – Palladium - Worcester, MA

March 27 - Globe Iron - Cleveland, OH

March 28 - Saint Andrew's Hall - Detroit, MI

March 29 - Concord Music Hall - Chicago, IL

March 31 - Summit Music Hall - Denver, CO

April 2 - The Complex - Salt Lake City, UT

April 3 - Treefort Music Hall - Boise, ID

April 4 - The Crocodile - Seattle, WA

April 5 - McMenamins Crystal Ballroom - Portland, OR

April 7 - The Fillmore - San Francisco, CA

April 8 - Ace Of Spades - Sacramento, CA

April 10 - The Bellwether - Los Angeles, CA

April 11 - House of Blues San Diego - San Diego, CA

April 12 - The Van Buren - Phoenix, AZ

April 13 - Sunshine Theater - Albuquerque, NM

April 15 - The Echo Lounge & Music Hall - Dallas, TX

April 16 - Aztec Theatre - San Antonio, TX

April 17 - House of Blues Houston - Houston, TX

April 19 - House of Blues New Orleans - New Orleans, LA

April 21 - House of Blues Orlando - Lake Buena Vista, FL

April 22 - Culture Room - Fort Lauderdale, FL

April 24 - Music Farm - Charleston, SC

April 25 - Hell at The Masquerade - Atlanta, GA

April 26 - The Underground - Charlotte, NC

April 28 - The Broadberry - Richmond, VA

April 30 - XL Live - Harrisburg, PA

May 1 - Empire Live - Albany, NY







+0 -0



просмотров: 47

