Новости
*

Lacuna Coil

*



16 дек 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL feat. Randy Blythe

30 ноя 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не хочу петь о религии или политике»

29 окт 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Будем продолжать, пока физически можем»

17 окт 2025 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

5 окт 2025 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к LACUNA COIL

10 сен 2025 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

29 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об использовании искусственного интеллекта

8 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оззи был нашим крестным отцом»

9 июн 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL отметила 53-летие на сцене

23 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не планируем сольные альбомы»

21 мар 2025 : 		 LACUNA COIL исполнила новые песни

17 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о важности визуальной составляющей для группы

8 мар 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вы можете нападать на меня, потому что я встану, отвечу и донесу до всех, что вы гребаный мудак»

4 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об искусственном интеллекте

22 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я всегда считала, что женственность — это очень мощная сила»

14 фев 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 фев 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о современных технологиях

3 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о встрече с лидером MEGADETH

28 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»

21 янв 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы очень довольны этим альбомом!»

19 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе

10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом

2 окт 2024 : 		 Новое видео LACUNA COIL
Новое видео LACUNA COIL feat. Randy Blythe



zoom
"Hosting The Shadow" feat. Randy Blythe, новое видео LACUNA COIL, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили на фестивале Aftershock в октябре 2025 года. Релиз приурочен к объявлению американского тура "Sleepless Empire", который пройдет при поддержке ESCAPE THE FATE, VOWWS (March 24 - April 13) и AXTY (April 15 - April 29):

March 24 - Gramercy Theatre - New York, NY
March 25 – Palladium - Worcester, MA
March 27 - Globe Iron - Cleveland, OH
March 28 - Saint Andrew's Hall - Detroit, MI
March 29 - Concord Music Hall - Chicago, IL
March 31 - Summit Music Hall - Denver, CO
April 2 - The Complex - Salt Lake City, UT
April 3 - Treefort Music Hall - Boise, ID
April 4 - The Crocodile - Seattle, WA
April 5 - McMenamins Crystal Ballroom - Portland, OR
April 7 - The Fillmore - San Francisco, CA
April 8 - Ace Of Spades - Sacramento, CA
April 10 - The Bellwether - Los Angeles, CA
April 11 - House of Blues San Diego - San Diego, CA
April 12 - The Van Buren - Phoenix, AZ
April 13 - Sunshine Theater - Albuquerque, NM
April 15 - The Echo Lounge & Music Hall - Dallas, TX
April 16 - Aztec Theatre - San Antonio, TX
April 17 - House of Blues Houston - Houston, TX
April 19 - House of Blues New Orleans - New Orleans, LA
April 21 - House of Blues Orlando - Lake Buena Vista, FL
April 22 - Culture Room - Fort Lauderdale, FL
April 24 - Music Farm - Charleston, SC
April 25 - Hell at The Masquerade - Atlanta, GA
April 26 - The Underground - Charlotte, NC
April 28 - The Broadberry - Richmond, VA
April 30 - XL Live - Harrisburg, PA
May 1 - Empire Live - Albany, NY




просмотров: 47

