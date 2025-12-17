Arts
Новости
*

Sepultura

*



17 дек 2025 : Финальный европейский тур SEPULTURA

25 ноя 2025 : 		 Финальное европейское шоу SEPULTURA пройдет летом

10 ноя 2025 : 		 Видео от барабанщика SEPULTURA

24 окт 2025 : 		 Концертное видео SEPULTURA'96

6 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN остается в SEPULTURA

31 авг 2025 : 		 SEPULTURA выпустит 4 новые песни в 2026

16 авг 2025 : 		 Басист SEPULTURA хвалит нового ударника

1 июл 2025 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Цель артиста — побуждать себя делать сложные вещи»

26 май 2025 : 		 Гитарист SEPULTURA ответил бывшему

10 апр 2025 : 		 MAX CAVALERA о конце SEPULTURA

8 апр 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

27 мар 2025 : 		 SEPULTURA будет колесить до конца 26

1 фев 2025 : 		 Лидер SEPULTURA хочет братьев

28 янв 2025 : 		 Документальный фильм о концерте SEPULTURA в Чили в 2003

7 янв 2025 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы были удивлены, что Eloy ушел»

11 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA о прощальном туре

30 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы отлично проводим время в туре!»

12 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»

7 ноя 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты

27 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

23 сен 2024 : 		 Лидер SEPULTURA об отношениях с братьями Cavalera

19 сен 2024 : 		 Группа SEPULTURA открыла североамериканский тур

14 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA

12 авг 2024 : 		 Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика

7 авг 2024 : 		 SEPULTURA в Корее

1 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA
Финальный европейский тур SEPULTURA



Группа SEPULTURA объявила даты финальных европейских гастролей:

June 06 - Maastricht, Netherlands - South Of Heaven
June 07 - Plzen, Czech Republic - MetalFest
June 08 - Zagreb, Croatia - Tvornica Kulture
June 09 - Milan, Italy - Circolo Magnolia
June 10 - Rome, Italy - Eur Social Park
June 12 - Interlaken, Switzerland - Greenfield
June 13 - Nickelsdorf, Austria - Nova Rock
June 14 - Würzburg, Germany - Posthalle
June 17 - Saarbrucken, Germany - Garage
June 19 - Clisson, France - Hellfest
June 20 - Dessel, Belgium - Graspop Metal Meeting
June 21 - Lisbon, Portugal - Rock In Rio Lisboa
June 23 - Oberhausen, Germany - Turbinenhalle
June 24 - Potsdam, Germany - Waschhaus Potsdam
June 25 - Copenhagen, Denmark - Copenhell
June 26 - Huskvarna, Sweden - Folkets Park
June 27 - Oslo, Norway - Tons Of Rock
July 29 - Wacken, Germany - Wacken Open Air
August 01 - Helsinki, Finland - Tavastia
August 02 - Tallinn, Estonia - Tallinn Rock Festival
August 05 - Villena, Spain - Leyendas del Rock
August 07 - Walton-on-Trent, UK - Bloodstock Festival
August 09 - Dublin, Ireland - 3Arena




17 дек 2025
Corpsegrinder04
Стало много концертов, поднял голову Грин.
Интересно, что мешает в Москву с концертом приехать. Тем более всё равно как бы заканчивают.
Вроде как бразильцы , страна партнёр, по бриксу в том числе. А ну да, очкуют наверно, что если в анонс Москву поставят, то никто на концерт в сраном таллине или хельсинки не придёт.
17 дек 2025
gravitgroove
Corpsegrinder04, еще не вечер, может быть, заедут в последнюю очередь.
17 дек 2025
Corpsegrinder04
gravitgroove, сомневаюсь честно говоря. Если уж Кавалера в 14-м году кричал Крым - это Россия, и то не едет сейчас. А эти и подавно.
