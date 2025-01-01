Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 22
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 16
18 дек 2025 : 		 MICK SWEDA вернулся в BULLETBOYS

27 окт 2025 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

15 окт 2025 : 		 JIMMY D'ANDA вернулся в BULLETBOYS

11 дек 2024 : 		 LONNIE VENCENT возвращается в BULLETBOYS

2 май 2024 : 		 BULLETBOYS работают с SONGVEST

23 мар 2024 : 		 Вокалист BULLETBOYS о новом проекте с басистом METALLICA

22 ноя 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS: «Рок-н-ролл должен быть с изъяном, тогда он настоящий»

30 авг 2023 : 		 Двойничок от BULLETBOYS

21 мар 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о распаде оригинального состава

25 дек 2022 : 		 MICK SWEDA: «Ничего общего с BULLETBOYS иметь не хочу!»

11 авг 2022 : 		 MARQ TORIEN: «JAMES HETFIELD был защитником BULLETBOYS»

24 июн 2022 : 		 Новое видео BULLETBOYS

19 янв 2022 : 		 BULLETBOYS представили новый состав

8 янв 2022 : 		 Перемены в BULLETBOYS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

28 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о воссоединении оригинального состава

26 май 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

9 апр 2020 : 		 BULLETBOYS работают над альбомом

2 янв 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

14 дек 2019 : 		 BULLETBOYS вновь вместе

2 мар 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

29 янв 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

11 янв 2018 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

10 янв 2018 : 		 Новое видео BULLETBOYS

10 ноя 2016 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

14 апр 2016 : 		 BULLETBOYS на FRONTIERS MUSIC SRL
MICK SWEDA вернулся в BULLETBOYS



Классический состав BULLETBOYS — Marq Torien (vocals),Mick Sweda (guitars),Lonnie Vencent (bass) and Jimmy D'Anda (drums) — вновь объединился для концертных выступлений. Первое шоу запланировано уже на 20 декабря, следующим в расписании запланировано на 28 декабря в знаменитом Whisky A Go Go

По этому поводу он сказал: «Мне нравится играть с этими ребятами. И мы пришли к некоторым соглашениям, о которых раньше и речи быть не могло. Достаточно сказать, что это очень важно для всех нас, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться этим со всеми, особенно с теми, у кого никогда не было возможности нас увидеть!»






