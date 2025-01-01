сегодня



MICK SWEDA вернулся в BULLETBOYS



Классический состав BULLETBOYS — Marq Torien (vocals),Mick Sweda (guitars),Lonnie Vencent (bass) and Jimmy D'Anda (drums) — вновь объединился для концертных выступлений. Первое шоу запланировано уже на 20 декабря, следующим в расписании запланировано на 28 декабря в знаменитом Whisky A Go Go



По этому поводу он сказал: «Мне нравится играть с этими ребятами. И мы пришли к некоторым соглашениям, о которых раньше и речи быть не могло. Достаточно сказать, что это очень важно для всех нас, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться этим со всеми, особенно с теми, у кого никогда не было возможности нас увидеть!»











+0 -0



просмотров: 14

