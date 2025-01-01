Arts
Worm

17 дек 2025 : 		 Новое видео WORM

20 ноя 2025 : 		 Новое видео WORM
Новое видео WORM



Blackheart , новое видео WORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Worm, релиз которого намечен на 13 февраля на Century Media Records:

1. Gates to the Shadowzone (Intro)
2. Necropalace
3. Halls of Weeping
4. The Night Has Fangs
5. Dragon Dreams
6. Blackheart
7. Witchmoon: The Infernal Masquerade






просмотров: 93

