Фрагмент нового релиза POWERWOLF

Alive or Undead (Live at Olympiahalle), новое концертное видео POWERWOLF, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза Wildlive (Live At Olympiahalle), выход которого намечен на 27 февраля на Napalm Records в следующих вариантах:
– 4-LP Vinyl Box Marbled Sun Yellow/Red: 2-LP Gatefold (Live At Olympiahalle) + 2-LP Gatefold (Live in Oberhausen 2022) – Napalm Records Mailorder Only (strictly limited)
– 2-LP Gatefold Silver (Live At Olympiahalle) – Napalm Records Mailorder Only (strictly limited)
– 1 x Blu-ray + 1 x DVD + 2-CD Mediabook (48p) (Live At Olympiahalle)
– 2-CD Digipac (24p) (Live At Olympiahalle)
– 2-LP Gatefold BLACK (Live At Olympiahalle)
– 1 x Blu-ray + 1 x DVD + 4-CD Earbook (96p) ( Live At Olympiahalle + Live in Oberhausen 2022)
– Digital Album
