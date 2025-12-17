Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 22
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 22
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 15
[= ||| все новости группы



*

Venus 5

*
| - |

|||| 17 дек 2025

Новое видео VENUS 5



zoom
"Like A Witch", новое видео VENUS 5, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "March Of The Venus 5", релиз которого намечен на 20 марта:

1. March Of The Venus 5
2. Like A Witch
3. Far Away
4. Set Me Free
5. Stereotypes
6. Surrender
7. Satelite
8. Invincible
9. Winter On My Skin
10. Take It From The Start
11. The Other Shore

Line Up:
Karmen Klinc – Vocals
Herma – Vocals
Jelena Milovanovic – Vocals
Tezzi Persson – Vocals
Erina Seitllari – Vocals

Andrea Buratto – Bass
Gabriele Robotti – Guitars
Antonio Agate – Keys
Marco Lazzarini – Drums

Aldo Lonobile – Additional guitars
Serena Torti – Additional Vocals




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 дек 2025
gravitgroove
моя, чур, предпоследняя (вторая справа)!
17 дек 2025
Corpsegrinder04
По остаточному принципу беру среднюю.
17 дек 2025
n
nabastak_
Ладно, зеленая подойдет
просмотров: 160

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом