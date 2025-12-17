×
Venus 5
Международный
Modern Rock
Myspace:
https://www.instagram.com/venus5music/
Facebook:
https://www.facebook.com/Venus5Music/
17 дек 2025
:
Новое видео VENUS 5
13 июл 2022
:
VENUS 5 дебютировали на сцене
10 июн 2022
:
Новое видео VENUS 5
26 апр 2022
:
Новое видео VENUS 5
2 апр 2022
:
Новое видео VENUS 5
23 фев 2022
:
Новое видео VENUS 5
17 дек 2025
Новое видео VENUS 5
"Like A Witch", новое видео VENUS 5, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "March Of The Venus 5", релиз которого намечен на 20 марта:
1. March Of The Venus 5
2. Like A Witch
3. Far Away
4. Set Me Free
5. Stereotypes
6. Surrender
7. Satelite
8. Invincible
9. Winter On My Skin
10. Take It From The Start
11. The Other Shore
Line Up:
Karmen Klinc – Vocals
Herma – Vocals
Jelena Milovanovic – Vocals
Tezzi Persson – Vocals
Erina Seitllari – Vocals
Andrea Buratto – Bass
Gabriele Robotti – Guitars
Antonio Agate – Keys
Marco Lazzarini – Drums
Aldo Lonobile – Additional guitars
Serena Torti – Additional Vocals
17 дек 2025
gravitgroove
моя, чур, предпоследняя (вторая справа)!
17 дек 2025
Corpsegrinder04
По остаточному принципу беру среднюю.
17 дек 2025
n
nabastak_
Ладно, зеленая подойдет
просмотров: 160
