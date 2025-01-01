сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось третьего декабря на Beyon Al Dana Amphitheatre, Aş Şakhīr, Bahrain, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Fuel (with James "Fixxxer" intro)

King Nothing

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Kirk and Rob Doodle ("Rose Avenue")

The Day That Never Comes (Extended Outro)

Moth Into Flame

Sad but True

Nothing Else Matters

Seek & Destroy

Lux Æterna

Master of Puppets

One

Enter Sandman Moth Into FlameSad but TrueNothing Else MattersSeek & DestroyLux ÆternaMaster of PuppetsOneEnter Sandman







+0 -0



просмотров: 28

