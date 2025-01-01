24 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления KREATOR
22 июн 2024 :
|
Демонстрационное видео от KREATOR
19 июн 2024 :
|
Демонстрационное видео от KREATOR
5 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления KREATOR
26 май 2024 :
|
Видео с текстом от KREATOR
17 май 2024 :
|
Никакого альбома KREATOR до 2026 года!
25 мар 2024 :
|
Бокс-сет KREATOR выйдет весной
2 мар 2024 :
|
Лидер KREATOR представил свою гитару
20 фев 2024 :
|
Барабанщик KREATOR исполняет
28 дек 2023 :
|
Лидер KREATOR подвел итоги года
15 дек 2023 :
|
Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню из всех, что я когда-либо сочинял»
5 дек 2023 :
|
Умер бывший басист KREATOR
8 ноя 2023 :
|
Лидер KREATOR: «Мы хотим развиваться как музыканты, хотим придумывать что-то новое и интересное»
2 ноя 2023 :
|
У лидера KREATOR есть идеи для новых песен
29 окт 2023 :
|
Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только
26 окт 2023 :
|
Фильму о KREATOR быть!
3 окт 2023 :
|
Басист KREATOR о первом альбоме с группой
28 май 2023 :
|
Видео полного выступления KREATOR
22 май 2023 :
|
Новое видео KREATOR
3 мар 2023 :
|
SOFIA PORTANET присоединилась на сцене к KREATOR
17 фев 2023 :
|
Видео полного выступления KREATOR
10 фев 2023 :
|
Новая песня KREATOR и LAMB OF GOD
8 фев 2023 :
|
KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990
24 дек 2022 :
|
Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда»
25 авг 2022 :
|
Фронтмен KREATOR — о критике со стороны поклонников: «Невозможно быть всеобщим любимцем»
18 авг 2022 :
|
Лидер KREATOR: «Пригласить в команду Frédéric'a было одним из лучших моих решений»
13 авг 2022 :
|
Концертное видео KREATOR при участии Dani Filth'a
20 июл 2022 :
|
KREATOR и LAMB OF GOD записали песню
15 июл 2022 :
|
Концертное видео KREATOR
28 июн 2022 :
|
Лидер KREATOR: «Отмечать юбилей дебюта пока не планировали»
27 июн 2022 :
|
Профессиональное видео полного выступления KREATOR
22 июн 2022 :
|
Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства
13 июн 2022 :
|
Видео полного выступления KREATOR
12 июн 2022 :
|
Лидер KREATOR: «Приятно видеть, что люди возвращаются к музыке»
10 июн 2022 :
|
Новое видео KREATOR
6 май 2022 :
|
Новое видео KREATOR
8 апр 2022 :
|
Новое видео KREATOR
4 фев 2022 :
|
Новое видео KREATOR
21 янв 2022 :
|
Фрагмент нового релиза KREATOR
31 дек 2021 :
|
KREATOR: «Альбом — летом, сингл — скоро!»
27 дек 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления KREATOR
18 дек 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления KREATOR
13 дек 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления KREATOR
28 ноя 2021 :
|
Фрагмент нового релиза KREATOR
29 окт 2021 :
|
Переиздание KREATOR выйдет зимой
24 сен 2021 :
|
KREATOR приступили к записи
26 авг 2021 :
|
KREATOR на Bloodstock Open Air 2021
17 авг 2021 :
|
DANI FILTH присоединился на сцене к KREATOR
25 июл 2021 :
|
Переиздание KREATOR выйдет зимой
11 май 2021 :
|
Фронтмен KREATOR дал совет начинающим гитаристам
11 мар 2021 :
|
Лидер KREATOR: «До тура — никакого альбома»
10 мар 2021 :
|
Пазлы KREATOR выйдут весной
28 фев 2021 :
|
Рассказ об издании сборника KREATOR
3 янв 2021 :
|
У лидера KREATOR есть 15 песен
4 дек 2020 :
|
Сборник KREATOR выйдет зимой
25 ноя 2020 :
|
KREATOR выпускают кофе
20 ноя 2020 :
|
Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»
13 ноя 2020 :
|
Концерт KREATOR выйдет на кассете
17 сен 2020 :
|
Гитарист KREATOR: «Мы использовали паузу как нужно!»
10 сен 2020 :
|
KREATOR в студии
3 авг 2020 :
|
Видео полного выступления KREATOR
27 мар 2020 :
|
Новое видео KREATOR
16 фев 2020 :
|
Фрагмент нового DVD KREATOR
2 фев 2020 :
|
Лидер KREATOR о концертном альбоме: «Настал момент»
19 янв 2020 :
|
Фрагмент нового DVD KREATOR
24 дек 2019 :
|
Поздравления от KREATOR
14 дек 2019 :
|
Варианты издания нового концертного релиза KREATOR
1 дек 2019 :
|
Концертное видео KREATOR
8 окт 2019 :
|
Басист KREATOR дебютировал на сцене
17 сен 2019 :
|
Бывший басист DRAGONFORCE в KREATOR
7 июн 2019 :
|
Видео с выступления KREATOR
7 дек 2018 :
|
KREATOR снимут концерт в Лондоне
19 сен 2018 :
|
Mille Petrozza (KREATOR) об образе жизни в турах: «Теперь только йога, здоровая еда и вегетарианство»
19 июн 2018 :
|
KREATOR и DIMMU BORGIR поедут в совместный тур
21 мар 2018 :
|
Лидер KREATOR: «Когда-нибудь я выпущу книгу»
8 мар 2018 :
|
Редкое концертное видео KREATOR
2 мар 2018 :
|
Лидер KREATOR: «Не хочу ждать еще пять лет до выхода нового диска»
19 янв 2018 :
|
Переиздания KREATOR выйдут зимой
23 ноя 2017 :
|
Новое видео KREATOR
20 ноя 2017 :
|
Специальный релиз KREATOR выйдет осенью
8 авг 2017 :
|
У лидера KREATOR нет планов на сольную работу
7 авг 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления KREATOR
15 июн 2017 :
|
Новое видео KREATOR
17 май 2017 :
|
Вокалист KREATOR о веганстве
3 май 2017 :
|
Трейлер переизданий альбомов KREATOR
26 апр 2017 :
|
Фронтмен GHOST выступил с KREATOR на немецком телешоу
22 апр 2017 :
|
Лидер KREATOR собирается выступать, "пока не сыграет в ящик"
4 апр 2017 :
|
Лидер KREATOR не верит в Сатану
16 фев 2017 :
|
Нереализованный трек KREATOR выйдет с журналом
13 фев 2017 :
|
Видео с выступления KREATOR
10 фев 2017 :
|
KREATOR ратуют за здоровый образ жизни и мир во всём мире
3 фев 2017 :
|
KREATOR возглавили немецкие чарты
3 фев 2017 :
|
Вокалист KREATOR: «Очень рад, что 90-е закончились»
1 фев 2017 :
|
Лидер KREATOR готовит карри
30 янв 2017 :
|
Новое видео KREATOR
27 янв 2017 :
|
Новое видео KREATOR
27 янв 2017 :
|
Лидер KREATOR: «Я не шокирован тем, что Трамп победил»
20 янв 2017 :
|
Лидер KREATOR о Дональде Трампе
16 янв 2017 :
|
Трейлер нового альбома KREATOR
16 янв 2017 :
|
Вокалист KREATOR об угрозе терроризма: «Мы не должны никого бояться»
8 янв 2017 :
|
Трейлер нового альбома KREATOR
24 дек 2016 :
|
Трейлер нового альбома KREATOR
16 дек 2016 :
|
Новое видео KREATOR
16 дек 2016 :
|
Новая песня KREATOR
9 дек 2016 :
|
Трейлер нового альбома KREATOR
30 ноя 2016 :
|
Вокалист KREATOR: «Нам нужен такой альбом, который снесёт всем крышу»
18 ноя 2016 :
|
Новое видео KREATOR
28 окт 2016 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома KREATOR
14 окт 2016 :
|
Новый альбом KREATOR выйдет зимой
10 июн 2016 :
|
Видео полного концерта KREATOR
9 май 2016 :
|
Футболки KREATOR с серпом и молотом стали причной ареста индонезийских продавцов из рок-магазина
10 мар 2016 :
|
Лидеру KREATOR не хватает «бунтарского духа» METALLICA
1 дек 2015 :
|
Юбилейное шоу KREATOR в Москве запишут на видео
27 ноя 2015 :
|
KREATOR: открыто голосование за песни юбилейной концертной программы
13 ноя 2015 :
|
Трек-листы концертных релизов KREATOR, SOULFLY
18 окт 2015 :
|
Концертный релиз KREATOR, SOULFLY выйдет в декабре
4 сен 2015 :
|
Новый альбом KREATOR выйдет не раньше 2017 года
25 май 2015 :
|
Видео с выступления KREATOR
20 май 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления KREATOR
20 ноя 2014 :
|
У лидера KREATOR уже есть идеи для двух песен
9 сен 2014 :
|
MITCH HARRIS присоединился на сцене к KREATOR
4 авг 2014 :
|
Профессиональное видео полного выступления KREATOR
1 апр 2014 :
|
Видео с выступления KREATOR
15 янв 2014 :
|
KREATOR на немецком детском канале
16 ноя 2013 :
|
Лидер KREATOR: "Нового альбома не будет до 2015 года"
21 авг 2013 :
|
Фрагмент нового DVD KREATOR
10 авг 2013 :
|
Трейлер нового DVD KREATOR
24 июл 2013 :
|
Фрагмент нового DVD KREATOR
10 июл 2013 :
|
Трейлер нового DVD KREATOR
26 июн 2013 :
|
Трейлер нового DVD KREATOR
21 июн 2013 :
|
Видео с выступления KREATOR
20 июн 2013 :
|
Трек-лист концертного релиза KREATOR
13 июн 2013 :
|
DVD/Blu-Ray KREATOR выйдет в августе
28 май 2013 :
|
Название нового DVD KREATOR
6 май 2013 :
|
Сплит LEGION OF THE DAMNED / KREATOR выйдет в июле
23 фев 2013 :
|
KREATOR представили новое приложение для телефонов
11 дек 2012 :
|
KREATOR запишут концерт для CD, DVD, Blu-Ray
28 ноя 2012 :
|
Новое видео KREATOR
23 ноя 2012 :
|
Выступление KREATOR онлайн!
13 ноя 2012 :
|
Лидер KREATOR клеймит промоутеров
6 ноя 2012 :
|
KREATOR представили 3D-шоу
24 окт 2012 :
|
KREATOR выпустят новый сингл и видео
23 окт 2012 :
|
KREATOR представят "3D-шоу в Европе"
20 окт 2012 :
|
Лидер KREATOR о туре по США с SODOM, DESTRUCTION: "Schmier хочет, я хочу, Tom не хочет"
8 окт 2012 :
|
Видео с выступления KREATOR
20 сен 2012 :
|
Новая песня KREATOR войдет в 'Dark Symphonies - A Tribute To John Sinclair'
14 июл 2012 :
|
KREATOR на немецком TV
8 июл 2012 :
|
Лидер KREATOR о грядущем туре
12 июн 2012 :
|
Японский бонус KREATOR
29 май 2012 :
|
Семплы нового альбома KREATOR
28 май 2012 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к KREATOR
25 май 2012 :
|
KREATOR и MORBID ANGEL поедут в совместное европейское турне
25 май 2012 :
|
Эксклюзивный концертный релиз KREATOR с новым номером журнала Rock Hard
23 май 2012 :
|
Трейлер нового альбома KREATOR
16 май 2012 :
|
Трейлер нового альбома KREATOR
10 май 2012 :
|
Трейлер нового альбома KREATOR
3 май 2012 :
|
Новое видео KREATOR
25 апр 2012 :
|
Видео с текстом от KREATOR
6 апр 2012 :
|
Фрагмент нового трека KREATOR
4 апр 2012 :
|
Варианты изданий нового альбома KREATOR
28 мар 2012 :
|
Трек-лист нового альбома KREATOR
20 мар 2012 :
|
Обложка лимитированного издания нового альбома KREATOR
11 фев 2012 :
|
Обложка нового альбома KREATOR
2 фев 2012 :
|
Название и дата выхода нового альбома KREATOR
9 янв 2012 :
|
KREATOR начали запись альбома
26 окт 2011 :
|
KREATOR приступают к записи нового альбома
11 авг 2011 :
|
Профессиональное видео всего выступления KREATOR
9 июл 2011 :
|
KREATOR начнут запись в январе
21 июн 2011 :
|
Видео концерта KREATOR
16 апр 2011 :
|
KREATOR начнут работу над альбомом в мае
2 фев 2011 :
|
Новое видео KREATOR
14 ноя 2010 :
|
KREATOR хотят составить самый длинный список
8 ноя 2010 :
|
Новый номер журнала Rock Hard выйдет с диском KREATOR
24 сен 2010 :
|
KREATOR ждет вас!
13 авг 2010 :
|
Профессиональные съемки с выступления KREATOR
25 июн 2010 :
|
Новое видео KREATOR
23 июн 2010 :
|
Новый бокс-сет от KREATOR
16 апр 2010 :
|
Фронтмен KREATOR о смерти Peter'a Steele'a
9 фев 2010 :
|
KREATOR подписали соглашение с Nuclear Blast Records
25 янв 2010 :
|
Голосование за юбилейный сетлист KREATOR продолжается
5 янв 2010 :
|
KREATOR исполнят специальный сет на юбилей
3 сен 2009 :
|
Временная замена в KREATOR
19 авг 2009 :
|
Видеоприветствие от KREATOR
26 май 2009 :
|
Ударник KREATOR открыл тату-салон
1 апр 2009 :
|
KREATOR примут участие в трибьюте SLIME
15 фев 2009 :
|
Новое видео KREATOR
12 фев 2009 :
|
Доступен пропавший материал с последнего альбома KREATOR
15 янв 2009 :
|
Новый альбом группы KREATOR доступен для прослушивания
10 янв 2009 :
|
Mille Petrozza о новом клипе KREATOR
4 дек 2008 :
|
KREATOR: новая песня в сети
1 дек 2008 :
|
KREATOR представят новое видео в ближайшие две недели
30 окт 2008 :
|
KREATOR снимут видеоклип "Hordes of Chaos"
10 окт 2008 :
|
Обложка нового альбома KREATOR
1 окт 2008 :
|
Опубликован трек-лист нового альбома KREATOR
19 сен 2008 :
|
KREATOR раскрыли детали нового альбома
22 авг 2008 :
|
KREATOR опубликовали первое видео к альбому
24 июл 2008 :
|
KREATOR засели в студии
2 июн 2008 :
|
KREATOR записывают новый альбом
29 апр 2008 :
|
KREATOR работают над новым альбомом
2 апр 2008 :
|
У KREATOR уже готово семь новых песен
18 апр 2007 :
|
KREATOR работают над новым материалом
3 апр 2007 :
|
KREATOR выпустили альбом "Endorama" на виниле
9 сен 2006 :
|
KREATOR: Детали о переиздании "Enemy Of God"
26 апр 2006 :
|
KREATOR: Видеоклип "Enemy Of God" в сети
8 фев 2006 :
|
KREATOR сняли видеоклип "Enemy Of God"
11 сен 2005 :
|
KREATOR выпустят DVD-аудио версию 'Enemy Of God'
24 май 2005 :
|
Автограф-сессия KREATOR
6 июн 2003 :
|
KREATOR выпускают концертный CD и DVD
29 ноя 2002 :
|
KREATOR готовят концертник
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет