Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 22
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 16
Новости
*

Brian May

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



18 дек 2025 : 		 BRIAN MAY в новом видео TALIA DEAN

25 апр 2025 : 		 BRIAN MAY почтил память Роя Томаса Бейкера

15 ноя 2024 : 		 BRIAN MAY в новом видео TALIA DEAN

4 сен 2024 : 		 BRIAN MAY перенес инсульт

4 авг 2024 : 		 BRIAN MAY всплакнул

15 май 2024 : 		 Видео с выступления BRIAN MAY и JEAN-MICHEL JARRE

20 дек 2023 : 		 BRIAN MAY: «Не мы рассылаем фанатам страйки!»

30 июл 2023 : 		 BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отношения к другим существам»

21 июл 2023 : 		 Вскрытие BRIAN MAY + FRIENDS

18 июл 2023 : 		 Новое видео BRIAN MAY + FRIENDS

2 июн 2023 : 		 Фрагмент переиздания BRIAN MAY + FRIENDS

1 апр 2023 : 		 BRIAN MAY: «Курт Кобейн оставил нам в наследство одни из величайших гитарных композиций всех времён»

15 мар 2023 : 		 BRIAN MAY был посвящён в рыцари

5 янв 2023 : 		 BRIAN MAY стал рыцарем-бакалавром

8 сен 2022 : 		 BRIAN MAY, SERJ TANKIAN And JEFF SCOTT SOTO исполнили хит QUEEN в Армении

13 июл 2022 : 		 Новое видео BRIAN MAY и GRAHAM GOULDMAN

2 май 2022 : 		 Новое видео BRIAN MAY

25 апр 2022 : 		 Новое видео BRIAN MAY

16 апр 2022 : 		 Новое видео BRIAN MAY

7 апр 2022 : 		 Видео с текстом от BRIAN MAY

28 дек 2021 : 		 BRIAN MAY — о состоянии здоровья

22 дек 2021 : 		 BRIAN MAY — о том, как заболел

20 дек 2021 : 		 BRIAN MAY поймал COVID-19

8 дек 2021 : 		 BRIAN MAY — о новом сольном альбоме

1 дек 2021 : 		 BRIAN MAY: «Мои слова про трансов извратили!»

28 окт 2021 : 		 BRIAN MAY — о вызовах пандемии
BRIAN MAY в новом видео TALIA DEAN



"Praise Your Name" feat. BRIAN MAY, новое видео TALIA DEAN, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 45

