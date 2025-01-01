Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Новое видео MEGADETH 27
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 25
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Новое видео MEGADETH 27
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 25
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
[= ||| все новости группы



*

Elysion

*
| - |

|||| сегодня

ELYSION продлили соглашение с Massacre Records



zoom
ELYSION сообщили о продлении контракта с Massacre Records.

Thomas Hertler: «Я очень рад и горд тем, что мы смогли договориться о продлении долгосрочного контракта с нашими греческими друзьями из ELYSION. Группа начала свою деятельность на лейбле Massacre Records со своего дебюта в 2009 году и вот уже 15 лет является важной частью лейбла. И лейбл, и группа в восторге от нового соглашения, и мы с нетерпением ждем выхода новых фантастических альбомов ELYSION в ближайшие годы. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας.»

Участники группы добавляют: «ELYSION с гордостью подтверждают продолжение сотрудничества с лейблом Massacre records. Объединенные общим видением и творческим драйвом, они продвигаются вперед еще более уверенно, чем когда-либо. С появлением новой музыки и смелых планов на будущее, следующая глава уже обретает очертания – громче, острее и в соответствии с самобытностью группы!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 67

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом