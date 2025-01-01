сегодня



ELYSION продлили соглашение с Massacre Records



ELYSION сообщили о продлении контракта с Massacre Records.



Thomas Hertler: «Я очень рад и горд тем, что мы смогли договориться о продлении долгосрочного контракта с нашими греческими друзьями из ELYSION. Группа начала свою деятельность на лейбле Massacre Records со своего дебюта в 2009 году и вот уже 15 лет является важной частью лейбла. И лейбл, и группа в восторге от нового соглашения, и мы с нетерпением ждем выхода новых фантастических альбомов ELYSION в ближайшие годы. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας.»



Участники группы добавляют: «ELYSION с гордостью подтверждают продолжение сотрудничества с лейблом Massacre records. Объединенные общим видением и творческим драйвом, они продвигаются вперед еще более уверенно, чем когда-либо. С появлением новой музыки и смелых планов на будущее, следующая глава уже обретает очертания – громче, острее и в соответствии с самобытностью группы!»





просмотров: 67

