Лидер KREATOR: «Я не хочу превращаться в нафталиновую группу»



MILLE PETROZZA в недавнем интервью рассказал о том, как подходит к сочинению материала:



«Если и есть что-то, чего я не хочу, так это превращаться в ностальгический акт и просто повторять то, что мы уже делали в прошлом. Так что каждый раз, когда я записываю альбом, я отношусь к нему как к своему первому альбому. Я знаю, это звучит абсурдно, потому что это мой шестнадцатый альбом, но именно так я стараюсь подходить к написанию новых песен. И я не знаю, всегда ли это срабатывает, но мы стараемся не повторяться и не делать то, что уже делали. Это сложно, потому что мы играем металл. Мы не занимаемся прогрессив-металлом. Мы играем довольно простой металл. Так что есть небольшое ограничение. Для меня все дело в песнях. Для меня все дело в написании песен. Я большой поклонник авторов песен любого жанра. Я люблю искусство написания песен, и я настоящий ботаник, когда дело доходит до этого.



Лично я рассматриваю весь процесс создания новой музыки как вызов, связанный с тем, чтобы придумать материал, который мне нравится. И, надеюсь, если это сработает, а я буду в восторге, я просто опубликую это и надеюсь, что это понравится другим людям. Вот так мы и работаем. В принципе, на этом все».











