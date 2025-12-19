Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 24
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 17
19 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я не хочу превращаться в нафталиновую группу»

9 дек 2025 : 		 Басист KREATOR: «Я знаю свое место в группе»

5 дек 2025 : 		 Новое видео KREATOR

27 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Поиск риффов — это лишь 10-15% песни»

11 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я три года потратил на написание новых песен»

31 окт 2025 : 		 Новое видео KREATOR

30 сен 2025 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к KREATOR

29 сен 2025 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»

26 сен 2025 : 		 Новое видео KREATOR

25 сен 2025 : 		 Новый сингл KREATOR уже в пятницу

28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом

22 ноя 2024 : 		 Лидер KREATOR о документальном фильме

21 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта KREATOR

19 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

9 окт 2024 : 		 Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл

1 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

22 июл 2024 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION и TANKARD выступили вместе

16 июл 2024 : 		 У лидера KREATOR есть десять идей для альбома

24 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR
Лидер KREATOR: «Я не хочу превращаться в нафталиновую группу»



MILLE PETROZZA в недавнем интервью рассказал о том, как подходит к сочинению материала:

«Если и есть что-то, чего я не хочу, так это превращаться в ностальгический акт и просто повторять то, что мы уже делали в прошлом. Так что каждый раз, когда я записываю альбом, я отношусь к нему как к своему первому альбому. Я знаю, это звучит абсурдно, потому что это мой шестнадцатый альбом, но именно так я стараюсь подходить к написанию новых песен. И я не знаю, всегда ли это срабатывает, но мы стараемся не повторяться и не делать то, что уже делали. Это сложно, потому что мы играем металл. Мы не занимаемся прогрессив-металлом. Мы играем довольно простой металл. Так что есть небольшое ограничение. Для меня все дело в песнях. Для меня все дело в написании песен. Я большой поклонник авторов песен любого жанра. Я люблю искусство написания песен, и я настоящий ботаник, когда дело доходит до этого.

Лично я рассматриваю весь процесс создания новой музыки как вызов, связанный с тем, чтобы придумать материал, который мне нравится. И, надеюсь, если это сработает, а я буду в восторге, я просто опубликую это и надеюсь, что это понравится другим людям. Вот так мы и работаем. В принципе, на этом все».






19 дек 2025
С
Санчез
А им обложку тоже ИИ сделал?
19 дек 2025
J
Jack of Diamonds
Санчез, только половину, а потом отзеркалили
19 дек 2025
WahrandPhain
Уже превратился родной, после эндорамы и ауткаста альбомов не было, лишь копии себя
19 дек 2025
gravitgroove
WahrandPhain, что? После сборника 1996 года нужно было уходить, как и планировали на тот момент! Сейчас бы говорили - ни одного по-настоящему плохого альбома и без радикального шага в сторону от стилистики.
19 дек 2025
rassol
WahrandPhain, ну, 2001 и 2005 очень даже. А потом -всё.
