Новости
Новости
Jane's Addiction

18 дек 2025 : 		 JANE'S ADDICTION разрешили разногласия

20 сен 2025 : 		 PERRY FARRELL ответил на иск коллег по JANE'S ADDICTION

17 июл 2025 : 		 PERRY FARRELL подал в суд на участников JANE'S ADDICTION

17 июл 2025 : 		 Участники JANE'S ADDICTION подали в суд на PERRY FARRELL

19 май 2025 : 		 DAVE NAVARRO о будущем JANE'S ADDICTION

6 янв 2025 : 		 Три участника JANE'S ADDICTION работают над новой музыкой

18 окт 2024 : 		 PAUL STANLEY о драке JANE'S ADDICTION

29 сен 2024 : 		 COREY TAYLOR о стычке JANE'S ADDICTION

29 сен 2024 : 		 Жена вокалиста JANE'S ADDICTION о его состоянии

20 сен 2024 : 		 Новая песня JANE'S ADDICTION

17 сен 2024 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION взял вину на себя

16 сен 2024 : 		 JANE'S ADDICTION отменили концерт, пока один

16 сен 2024 : 		 Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене

2 сен 2024 : 		 Барабанщик JANE'S ADDICTION дает совет молодым

12 авг 2024 : 		 DAVE NAVARRO: «JANE'S ADDICTION могут выпустить альбом»

24 июл 2024 : 		 JANE'S ADDICTION выпустили первый за 34 года сингл в классическом составе

26 июн 2024 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

24 май 2024 : 		 JANE'S ADDICTION вновь вместе

11 окт 2022 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

19 авг 2022 : 		 ERIC AVERY вернулся в JANE'S ADDICTION?

31 май 2022 : 		 Гитарист JANE'S ADDICTION — о битве с COVID-19

21 апр 2022 : 		 Могут ли JANE'S ADDICTION что-то выпустить?

7 окт 2021 : 		 TOM MORELLO хвалит JANE'S ADDICTION

6 окт 2021 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

27 июн 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION не против ещё одного альбома

19 май 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION удивлён, что люди так пассивны в отношении вакцины
JANE'S ADDICTION разрешили разногласия



JANE'S ADDICTION опубликовали следующее сообщение:

«Мы хотели бы внести ясность в события, связанные с отменой тура после концерта в Бостоне в сентябре 2024 года. После этого концерта, без уведомления Perry, мы в одностороннем порядке решили, что было бы лучше не продолжать тур, и сделали неточные заявления о психическом здоровье Perry, о чем мы сожалеем.

Сегодня мы собрались здесь, чтобы объявить, что собрались вместе в последний раз, чтобы разрешить наши разногласия, чтобы наследие JANE'S ADDICTION осталось работой, которую мы вчетвером создали вместе.

Теперь мы с нетерпением ждем будущего, когда приступим к нашим отдельным музыкальным и творческим начинаниям. JANE'S ADDICTION навсегда останется в наших сердцах. Мы гордимся музыкой, которую создали вместе.

Вы, фанаты, — наша жизненная сила, и мы всегда будем ценить вас!»




18 дек 2025
gravitgroove
ну и плевать. Группа весьма специфическая, пусть и слегка (вклад тех же современников JA Soundgarden в альтернативу многократно обширнее и весомее) непосредственно повлиявшая на развитие альтернативного рока и металла, но с довольно слабыми хуками и писклявым гнусавым вокалом плюгавенького михрютки.
18 дек 2025
С
Санчез
Нихрена не понятно, они типо распадаются?
18 дек 2025
G
GlowoErzum
Санчез, ну, собственно, да. Вернее, уже. А сейчас просто вышли, чтобы точкой в истории группы стал не тот казус на концерте, а "мы просто мирно разошлись".
18 дек 2025
Орион
Распад группы после "разрешения разногласий" означает отсутствие разрешения разногласий.
18 дек 2025
G
GlowoErzum
Орион, необязательно. В данном случае это скорее означает, что они уладили судебные претензии друг к другу. Но ессно, о дальнейшей совместной работе не может быть речи.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
