JANE'S ADDICTION разрешили разногласия



JANE'S ADDICTION опубликовали следующее сообщение:



«Мы хотели бы внести ясность в события, связанные с отменой тура после концерта в Бостоне в сентябре 2024 года. После этого концерта, без уведомления Perry, мы в одностороннем порядке решили, что было бы лучше не продолжать тур, и сделали неточные заявления о психическом здоровье Perry, о чем мы сожалеем.



Сегодня мы собрались здесь, чтобы объявить, что собрались вместе в последний раз, чтобы разрешить наши разногласия, чтобы наследие JANE'S ADDICTION осталось работой, которую мы вчетвером создали вместе.



Теперь мы с нетерпением ждем будущего, когда приступим к нашим отдельным музыкальным и творческим начинаниям. JANE'S ADDICTION навсегда останется в наших сердцах. Мы гордимся музыкой, которую создали вместе.



Вы, фанаты, — наша жизненная сила, и мы всегда будем ценить вас!»





