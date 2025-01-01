Arts
18 дек 2025 : 		 Новое видео TOM MORELLO с вокалистом BEARTOOTH

15 авг 2025 : 		 TOM MORELLO о финальном концерте BLACK SABBATH

22 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился к гитаристу RUSH

12 мар 2025 : 		 TOM MORELLO: «Рад, что управляю последним шоу OZZY»

9 дек 2024 : 		 TOM MORELLO о важности защиты угнетенных

1 сен 2024 : 		 TOM MORELLO о своем "моменте веры"

2 июл 2024 : 		 TOM MORELLO: «Только вы можете изменить мир»

28 июн 2024 : 		 TOM MORELLO представил сольную композицию

25 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Я записал одну из самых тяжелых песен»

23 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Cын вдохновил меня на альбом»

14 июн 2024 : 		 TOM MORELLO готовит сольный альбом

22 янв 2024 : 		 JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame

20 июн 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к TOM MORELLO

5 июн 2023 : 		 GARY CHERONE и NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к TOM MORELLO

23 май 2023 : 		 TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»

3 май 2023 : 		 TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a

12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO

29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC

9 июн 2021 : 		 TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS

14 май 2021 : 		 DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР

1 май 2021 : 		 TOM MORELLO и PUSSY RIOT вместе
Новое видео TOM MORELLO с вокалистом BEARTOOTH



"Everything Burns" feat. Caleb Shomo, новое видео TOM MORELLO, доступно для просмотра ниже. Продюсером материала выступил Tyler Smyth (FALLING IN REVERSE, ROYAL & THE SERPENT), а сам трек был представлен в игре "Final Fantasy XIV".




