Дата :
с
по
Tom Morello
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/TomMorello/
18 дек 2025
:
Новое видео TOM MORELLO с вокалистом BEARTOOTH
15 авг 2025
:
TOM MORELLO о финальном концерте BLACK SABBATH
22 июл 2025
:
TOM MORELLO присоединился к гитаристу RUSH
12 мар 2025
:
TOM MORELLO: «Рад, что управляю последним шоу OZZY»
9 дек 2024
:
TOM MORELLO о важности защиты угнетенных
1 сен 2024
:
TOM MORELLO о своем "моменте веры"
2 июл 2024
:
TOM MORELLO: «Только вы можете изменить мир»
28 июн 2024
:
TOM MORELLO представил сольную композицию
25 июн 2024
:
TOM MORELLO: «Я записал одну из самых тяжелых песен»
23 июн 2024
:
TOM MORELLO: «Cын вдохновил меня на альбом»
14 июн 2024
:
TOM MORELLO готовит сольный альбом
22 янв 2024
:
JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame
20 июн 2023
:
SLASH присоединился на сцене к TOM MORELLO
5 июн 2023
:
GARY CHERONE и NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к TOM MORELLO
23 май 2023
:
TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»
3 май 2023
:
TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a
12 май 2022
:
TOM MORELLO получит награду
8 дек 2021
:
Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO
29 окт 2021
:
TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»
22 окт 2021
:
Новое видео TOM MORELLO
18 окт 2021
:
TOM MORELLO — о событиях шестого января
28 сен 2021
:
BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO
17 авг 2021
:
TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC
9 июн 2021
:
TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS
14 май 2021
:
DAVE GROHL, TOM MORELLO и RUDY SARZO рады включению Рэнди Роадса в ЗСРнР
1 май 2021
:
TOM MORELLO и PUSSY RIOT вместе
2 мар 2021
:
TOM MORELLO станет продюсером фильма
5 ноя 2020
:
Новый ЕР TOM MORELLO доступен для прослушивания
1 ноя 2020
:
Новое видео TOM'а MORELLO с участием SLASH'а
21 авг 2019
:
TOM MORELLO выпустит книгу
10 май 2019
:
Новый трек TOM MORELLO
30 янв 2019
:
TOM MORELLO выпустил новый клип
6 окт 2018
:
Видео с текстом TOM MORELLO
26 сен 2018
:
Кавер-версия AC/DC от TOM MORELLO
6 авг 2018
:
Новое видео TOM MORELLO
сегодня
Новое видео TOM MORELLO с вокалистом BEARTOOTH
"Everything Burns" feat. Caleb Shomo, новое видео TOM MORELLO, доступно для просмотра ниже. Продюсером материала выступил Tyler Smyth (FALLING IN REVERSE, ROYAL & THE SERPENT), а сам трек был представлен в игре "Final Fantasy XIV".
+0
-0
просмотров: 119
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
