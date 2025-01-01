сегодня



STEVE MORSE об уходе из DEEP PURPLE



STEVE MORSE в недавнем интервью спросили, готов ли он выступить с DEEP PURPLE на одном/двух концертах или больше:



«Я думаю, что если бы группа ощущала себя по-другому, и я бы ощущал себя по-другому. Но в DEEP PURPLE есть пара участников, которые были по-настоящему рады моему уходу, потому что они хотели вернуться к своим корням и быть просто рок-группой, из серии: "Не нужно нам никакой вычурной фигни". А если посмотреть на меня как на автора песен, я определённо сочиняю эту вычурную фигню. Я ничего не могу с этим поделать. [Смеётся]. Так что я думаю, что участники группы сейчас счастливы, и для них было бы шагом назад, если бы они захотели позвать меня обратно... В любом случае они довольны, и так лучше для них. Я так думаю».







+0 -0



просмотров: 250

