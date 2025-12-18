сегодня



GEOFF TATE закончил работу над альбомом на 85%



Басист DISTURBED John Moyer, который продюсирует новую пластинку GEOFF TATE, рассказал об этой работе:



«Я записал эти песни летом в перерыве между турами. Весной [DISTURBED] завершили [североамериканский этап] нашего тура "The Sickness [25th Anniversary]. Лето я провел в Европе, записывая несколько из этих песен. Затем мы отправились в турне по Европе с DISTURBED, так что я сделал перерыв в работе. Сейчас я нахожусь на завершающей стадии сведения всего материала воедино».



Рассказывая о том, как создавался материал для "Operation: Mindcrime III", John сказал:



«Понятное дело, что [Jeff] больше не в QUEENSRŸCHE. "Operation: Mindcrime" был выпущен под именем QUEENSRŸCHE много лет назад, как и первые две пластинки. Ну, когда группа распалась, все права на "Mindcrime", по сути, перешли к Jeff'y. Вот его история, которую он может рассказать. Так что все, что касается "Mindcrime", он может делать по своему усмотрению. Я знаю, что некоторые люди спрашивают: "Как он может это делать?" Это было же QUEENSRŸCHE. "Ну, потому что это его работа, он ею владеет. Это его детище.



Итак, на "Operation: Mindcrime III" у него есть песни, над которыми он работал с несколькими замечательными авторами, которые были его гитаристами. И вот, над этими песнями он работал, наверное, четыре или пять лет, и со временем они перетекали друг в друга. А потом он присылает их мне, и я такой: "Боже мой. Эти песни великолепны, Jeff". И [я] был реально ими потрясен. Потом он присылает мне еще одну, и я такой: "Это еще одна отличная песня", и "еще одна отличная песня". И он просто хранил их, так как знал, что это песни для будущей "Operation: Mindcrime III". Несмотря на то, что у него были другие релизы и он выпустил другой материал, именно эти песни он приберегал для этого альбома. И вот он присылает их мне. Я начинаю их просматривать. А потом я работал с одним из его гитаристов, Amaury Altmayer, во Франции. Мы с ним проработали материал. Мы переделали все гитары, мы все заново отполировали. [Мы] по сути, взяли демо-версии и переделали их с нуля с точки зрения продюсера. А потом я поехал в Италию и записал несколько песен с Jeff'ом. На данный момент у нас на альбоме восемь песен. Но диск будет полноценным — 10 песен. Для трех из них у нас есть практически окончательные миксы, для еще пяти — черновые миксы. Так что мы работаем над сведением, этим занимается Juan Urteaga, работавший с TESTAMENT и подобными командами, человек Западного побережья. Потому что я хотел звучания старой школы, я хотел вернуться к той эпохе. И мне нравится то, что делает Juan».



Что касается музыкального направления материала "Operation: Mindcrime III", John сказал:



«У меня есть несколько друзей, для которых я ее ставил, и когда кто-нибудь слышал этот материал, он говорил: "Это звучит как "Operation: Mindcrime", но современный".



С конца 80-х многое изменилось в акустике, технологиях и в том, как мы записываем композиции. Для меня это величайший концептуальный альбом всех времен. Вот почему, на мой взгляд, так важно, чтобы мы записали эту запись правильно. Так что во многом это продолжение истории доктора Икс, и "Operation: Mindcrime III" по сути является "Operation: Mindcrime", но с точки зрения доктора Икс. У меня мурашки по коже, когда я это говорю, но это именно так. Так что это более мрачная, тяжелая, в некотором роде более зловещая по звучанию пластинка, но со всеми темами из "Operation: Mindcrime". На альбом очень сильно повлиял оригинальный "Operation: Mindcrime"… Тексты песен на этом альбоме просто невероятны. Он реально это сделал и для меня большая честь быть частью этого процесса».



Moyer также обратил внимание на тот факт, что Jeff'y потребовалось так много времени, чтобы завершить проект "Operation: Mindcrime III" после того, как он впервые объявил о нем более года назад.



«Не буду вам врать, по поводу альбома было много давления, часть из него пришлась на меня и я осознаю, что и Jeff и я его ощущали. Мы хотим, чтобы он получился идеальным, но мы также хотим, чтобы он был своевременным. Мы не хотим, чтобы все оставалось лишь бумаге, как, например, "Operation: Mindcrime III", потом пройдет три года и ничего не выйдет. Но в то же время, на то, чтобы добиться успеха, иногда требуется много времени. Так что дело не в том, что альбом не пишется, а в том, что требуется много времени, чтобы сделать его таким, каким мы хотим его видеть. Поэтому иногда мы вынуждены пересводить. Иногда у нас что-то получается, и мы перезаписываем небольшой фрагмент. Просто мы считаем так: "Вот тут не совсем идеально", — и мы возвращаемся и перезаписываем. Но дело близится к завершению. Честно говоря, я чувствую, что мы на 85%, если не на 90%, закончили работу над этим альбомом. В ближайшие две недели я собираюсь получить от него еще один трек, который станет девятой песней. А с песней под номером 10 у меня все в порядке. Песня номер 10 — это песня, в которой то, как она собрана, и его видение ее, и мое видение ее немного отличаются. Поэтому я сказал ему: "Хорошо, в частности, для этой песни я хочу, чтобы ты поработал над ней с кем-нибудь еще". Мне кажется, мы с ним будем слишком много спорить друг с другом по этому поводу. Прямо сейчас у нас с ним есть единое видение этих девяти песен, разногласия лишь по поводу десятой. Мы близки к успеху. А потом, когда мы с ним обсуждали песню номер 10, которая вроде как… Это такая ВЕЩЬ. [Смеется] Некоторые из этих песен — это нечто, чувак. Это не просто песня, это как драматический эпизод. Это как оперный сюжет. И я слышу это совершенно по-другому, чем он. И вот я такой: "Хорошо, для этой песни я хочу, чтобы вы обратились к оригинальному исполнителю", который сам по себе является продюсером, и я сказал: "Почему бы тебе просто не поработать с ним? А вы, ребята, допишите эту песню сами". Его зовут Kieran [Robertson], и Kieran сейчас все равно гастролирует с Jeff'ом. Так что я просто такой: "Ты же и так постоянно с ним, попробуй поработай и запиши свою последнюю песню именно с его помощью". В итоге с точки зрения продюсера-меня моих песен на альбоме будет девять»..



Далее John отметил, что он "так рад", что люди услышат "Operation: Mindcrime III":



«Первый сингл настолько чертовски хорош, что я не могу прийти в себя. Все, кому я его ставил, восклицают: "Вау! GEOFF TATE вернулся, и он просто потрясающий". И это так похоже на "Operation: Mindcrime", братан. В нем есть вокал и все остальное, те самые звуковые эффекты.



Есть одна песня… И в ней поется много строчек… В основном, она исполняется с точки зрения доктора Икс. Так вот, Jeff по-настоящему вживается в роль, и на протяжении всего альбома в нем слышится угрожающий тон и что-то вроде "делай, как я говорю, я знаю, что правильно". Это реально мощно.



Я так горжусь проектом, и я уверен, что все пройдет очень хорошо, и я знаю, что это все только ради того, чего так долго ждали фанаты!»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 129

