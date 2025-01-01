сегодня



Вокалист SWEET SAVAGE: «METALLICA сохранила нашу группу»



В недавнем интервью басист и вокалист SWEET SAVAGE RAY HALLER поговорил о том вкладе, который сделала METALLICA в жизнь его коллектива, записав кавер-версию композиции "Killing Time" (она вышла би-сайдом на сингле "The Unforgiven"):



«Я говорю очень открыто и честно. Я знаю, где находится SWEET SAVAGE, и я знаю наше место. SWEET SAVAGE был близок к тому, чтобы исчезнуть [до того, как METALLICA записала нашу песню]. Я имею в виду, что концертов становилось все меньше, гастроли — все короче, денег — кот наплакал. А потом METALLICA выпустили "Killing Time". Они попросили у нас разрешения на это и выпустили "Killing Time", и внезапно мы подумали: "Вау". Туров стало больше, фестивалей — больше, денег — больше. Это оказало огромное влияние. Тот факт, что METALLICA записала эту песню, позволил нам пойти и записать пластинку. И тогда агенты и промоутеры [обратились к нам]: "Привет, не хотели бы вы приехать и выступить с концертом?", "Не хотели бы вы выступить на фестивале?", "Не хотели бы вы это сделать?" Это все из-за METALLICA. Если бы этого не случилось, если бы METALLICA не записали "Killing Time", мы бы с тобой не разговаривали об этом. Я многим обязан METALLICA за то, что они записали эту песню. И по сей день, когда они приезжают в город, они звонят мне. "Хочешь прийти на шоу?" — И я прихожу к ним. Если все будет хорошо, я увижу их в следующем году.



Так что я не могу выразить всей благодарности METALLICA. Не думаю, что они когда-нибудь возьмутся за другую песню, но они действительно очень помогли SWEET SAVAGE своей кавер-версией».







