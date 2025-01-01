Басист IRON MAIDEN: «Я сохранил много памятных вещей»

сегодня



STEVE HARRIS в недавнем интервью обсудил книгу «Iron Maiden: Infinite Dreams — The Official Visual History», которая была выпущена 7 октября издательством Thames & Hudson. На вопрос, было ли для него странно оглядываться назад при создании книги, учитывая, что ранее он заявлял, что всегда смотрит только вперёд и редко испытывает ностальгию, он ответил:



«Ну, это не было странно, но было сложно, потому что я был единственным, кто действительно мог это сделать, потому что именно у меня остались все архивные материалы и только я мог давать комментарии по этому поводу. Думаю, Dave Murray мог бы прокомментировать некоторые моменты, но, по-моему, в те дни я был единственным здравомыслящим человеком, потому что мне приходилось таким быть, ведь я брал быка за рога и часто водил машину, поэтому в те дни я не слишком много пил. А некоторые люди, которые работали с нами в те времена, не могут почти ничего вспомнить, потому что они частенько были в состоянии алкогольного опьянения — например Dave Murray или наш старый барабанщик. Так что всё это пришлось делать мне. И, конечно, мне очень помог Ben Smallwood, сын Rod'a Smallwood, и это было здорово. Это прекрасно. Но, честно говоря, приятно опубликовать эти воспоминания. В некотором смысле это как облегчение — опубликовать всё это, потому что эти вещи долгое время лежали без дела. Нужно было всё отсортировать, а затем представить в какой-то перспективе и в каком-то сформулированном виде, чтобы люди смогли насладиться книгой».



На вопрос, был ли он всегда коллекционером, который намеренно хранил подобные вещи, Steve ответил:



«Я всегда был Плюшкиным в этом смысле, но это пригодилось в более поздней жизни. Я сохранил много памятных вещей. И это стало историческим архивом. И на самом деле я думаю, что сейчас я бы хотел сохранить ещё больше, ещё больше вещей. Жаль, что я не вёл дневник дольше, потому что сначала я вёл дневник только для того, чтобы записывать, сколько нам платили или, в некоторых случаях, сколько нам не платили. А потом я начал делать заметки о том, как прошёл концерт. Но я бы хотел продолжать это делать, честно говоря».











