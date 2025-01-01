Arts
Новости
19 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я сохранил много памятных вещей»

5 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «На пенсию не хочу!»

18 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Я хотел подождать до января 2025»

9 ноя 2025 : 		 Новая футболка IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED

29 окт 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполняет хит IRON MAIDEN

27 окт 2025 : 		 NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»

22 окт 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о смене ударника

18 окт 2025 : 		 Новая раскраска от IRON MAIDEN

15 окт 2025 : 		 Юбилейный винил IRON MAIDEN

6 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'a, я своими делами занимался!»

5 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Все довольны новым ударником»

3 окт 2025 : 		 STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN

25 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Зачем нам ваша Сфера»

20 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»

18 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»

14 авг 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста

29 июл 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»

19 июл 2025 : 		 Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет

18 июл 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»

9 июл 2025 : 		 Памятная монета в честь юбилея IRON MAIDEN

29 июн 2025 : 		 IRON MAIDEN отыграли самое крупное сольное выступление в UK

12 июн 2025 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

2 июн 2025 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2025 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Держите телефоны в карма-нах!»
Басист IRON MAIDEN: «Я сохранил много памятных вещей»



STEVE HARRIS в недавнем интервью обсудил книгу «Iron Maiden: Infinite Dreams — The Official Visual History», которая была выпущена 7 октября издательством Thames & Hudson. На вопрос, было ли для него странно оглядываться назад при создании книги, учитывая, что ранее он заявлял, что всегда смотрит только вперёд и редко испытывает ностальгию, он ответил:

«Ну, это не было странно, но было сложно, потому что я был единственным, кто действительно мог это сделать, потому что именно у меня остались все архивные материалы и только я мог давать комментарии по этому поводу. Думаю, Dave Murray мог бы прокомментировать некоторые моменты, но, по-моему, в те дни я был единственным здравомыслящим человеком, потому что мне приходилось таким быть, ведь я брал быка за рога и часто водил машину, поэтому в те дни я не слишком много пил. А некоторые люди, которые работали с нами в те времена, не могут почти ничего вспомнить, потому что они частенько были в состоянии алкогольного опьянения — например Dave Murray или наш старый барабанщик. Так что всё это пришлось делать мне. И, конечно, мне очень помог Ben Smallwood, сын Rod'a Smallwood, и это было здорово. Это прекрасно. Но, честно говоря, приятно опубликовать эти воспоминания. В некотором смысле это как облегчение — опубликовать всё это, потому что эти вещи долгое время лежали без дела. Нужно было всё отсортировать, а затем представить в какой-то перспективе и в каком-то сформулированном виде, чтобы люди смогли насладиться книгой».

На вопрос, был ли он всегда коллекционером, который намеренно хранил подобные вещи, Steve ответил:

«Я всегда был Плюшкиным в этом смысле, но это пригодилось в более поздней жизни. Я сохранил много памятных вещей. И это стало историческим архивом. И на самом деле я думаю, что сейчас я бы хотел сохранить ещё больше, ещё больше вещей. Жаль, что я не вёл дневник дольше, потому что сначала я вёл дневник только для того, чтобы записывать, сколько нам платили или, в некоторых случаях, сколько нам не платили. А потом я начал делать заметки о том, как прошёл концерт. Но я бы хотел продолжать это делать, честно говоря».






просмотров: 98

