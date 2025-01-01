Arts
Новости
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
BATTLE BEAST сменили вокалистку 22
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 16
*

Power Paladin

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео POWER PALADIN



Sword Vigor, новое видео POWER PALADIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Beyond The Reach Of Enchantment", релиз которого намечен на 27 марта




просмотров: 72

