Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Новое видео MEGADETH 27
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 25
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Новое видео MEGADETH 27
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 25
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
[= ||| все новости группы



*

Metal de Facto

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео METAL DE FACTO



zoom
Across the Milky Way, новое видео METAL DE FACTO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Land Of The Rising Sun - Part 2", релиз которого намечен на шестое марта.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 27

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом