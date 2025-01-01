Arts
Новости
Новое видео FATAL PORTRAIT



Rapture Among The Idols, новое видео FATAL PORTRAIT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома An Elusive Instinct of Lascivia – REDVX, выпущенного 25 октября:

1.Invocatio
2.Five dimmensions of pleasure
3.Drowned in your eyes
4.Where My Eagerness Dies
5.Cantabria Under Siege
6.The Mirror's Miracle
7.Rapture among the Idols
8.Winter And My Cries
9.Angus Dei
10.Fog Of Madness (Bonus)



просмотров: 104

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
