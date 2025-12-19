сегодня



Новое видео MEGADETH



Let There Be Shred, новое видео MEGADETH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Megadeth, релиз которого намечен на 23 января:



01. Tipping Point

02. I Don't Care

03. Hey, God?!

04. Let There Be Shred

05. Puppet Parade

06. Another Bad Day

07. Made To Kill

08. Obey The Call

09. I Am War

10. The Last Note

11. Ride The Lightning (METALLICA song; bonus track)















