Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 23
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 23
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 17
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу

20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»

14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео MEGADETH



zoom
Let There Be Shred, новое видео MEGADETH, доступно для просмотра ниже. новое видео MEGADETH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Megadeth, релиз которого намечен на 23 января:

01. Tipping Point
02. I Don't Care
03. Hey, God?!
04. Let There Be Shred
05. Puppet Parade
06. Another Bad Day
07. Made To Kill
08. Obey The Call
09. I Am War
10. The Last Note
11. Ride The Lightning (METALLICA song; bonus track)








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 10 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 дек 2025
С
Санчез
С каждым синглом все лучше и лучше. Пока что самая лучшая песня среди синглов. Три песни уже классные, а значит альбом будет классным
Ждём теперь кавер на металлику
19 дек 2025
Corpsegrinder04
Аннихилятор напомнило. А так согласен с вышеотписавшимся металлистом. Песня норм. слушать можно.
19 дек 2025
С
Санчез
Corpsegrinder04, а мне ту же металлику 83-84 годов напомнило.
19 дек 2025
Corpsegrinder04
Санчез, ну я честно говоря Металлику пока не расслышал здесь, надо переслушать пару раз ещё. А вот Аннихилятором повеяло не хило так. Да и название песни соответствует.
19 дек 2025
Darkside.ru Member
B
Blindman
Corpsegrinder04, так он аннигилятора тоже металликой веет :))
19 дек 2025
С
Санчез
Blindman, хз хз, не особо заметил, когда слушал в 2020-2021 годах, однако спорить не буду, вам виднее
19 дек 2025
С
Санчез
Corpsegrinder04, возможно я не так выразился, но что-то есть все равно... А также слышу старый добрый Мегадэт в своем хорошем стиле. Песня класс
19 дек 2025
olly71
песнь не плохая но всё же мой фаворит из трёх это Tipping Point. Интересно это приход Теему на рыжего так положительно повлиял в плане написания неплохого материала ?
19 дек 2025
J
Jack of Diamonds
решил вдолбить конкретно в последний раз
19 дек 2025
Rutger
На 4+. Перемудрил малость. Вообще мне все пока нравится.
Ride The Lightning, интересно, будет выкладывать или теперь только с альбомом?
просмотров: 371

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом