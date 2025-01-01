сегодня



Новое видео PINK FLOYD



12 декабря PINK FLOYD выпустили юбилейный бокс-сет “Wish You Were Here 50”. Помимо бокс-сета, юбилейная версия альбома доступна на тройном виниле, двойном CD, Blu-ray и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, видео к композиции Wish You Were Here, доступно ниже.



Анонс роскошного бокс-сета и других изданий был приурочен к 50-летию альбома, который стал продолжением самого популярного альбома Pink Floyd “The Dark Side of the Moon” и занимает столь же особое место в сердцах многих поклонников. Выпуск “Wish You Were Here 50” является частью продолжающейся серии тщательно продуманных коллекционных релизов, которые, как ожидается, связаны с приобретением Sony Music прав на музыку Pink Floyd у участников группы примерно за 400 миллионов долларов в 2024 году.



В общей сложности, новая коробочная версия будет включать в себя шесть ранее не издававшихся альтернативных версий или демо-версий. Но некоторые коллекционеры и меломаны проявят не меньший интерес и к другим элементам. Одним из них станет новый микс оригинального альбома в формате Dolby Atmos, сделанный Guthrie. Другой пример — включение концертного альбома, основой которого стала кассета, записанная на спортивной арене Лос-Анджелеса в 1975 году и которая была восстановлена и смикширована Steven Wilson и впервые выходит в официальном коммерческом формате.



Хотя некоторые группы-ветераны, такие как THE BEATLES, отказались от релизов на Blu-Ray, некоторые закоренелые поклонники Floyd, которые прокомментировали просочившиеся новости, были особенно рады, что Blu-Ray, во-первых, будет, а во-вторых, что он включен как в подарочный коробочный комплект, так и в качестве отдельного издания. Последний, конечно, гораздо дешевле, чем полный набор, но при этом включает в себя практически всю обширную музыку (если не все безделушки), за исключением пары треков, которые, по-видимому, останутся эксклюзивными для винила.



На Blu-ray-диске представлены три концертных фильма, снятых во время тура группы в 1975 году, а также короткометражный фильм о Шторме Торгерсоне. Выпуски на 3 LP и 2 CD включают оригинальный альбом и девять студийных бонус-треков. В подарочный коробочный комплект входит все вышеперечисленное — три пластинки выпущены на прозрачном виниле эксклюзивно для этого издания, — а также четвертая виниловая пластинка (также на прозрачном виниле) “Live At Wembley 1974”, точная копия японского 7-дюймового сингла “Have a Cigar”/”Welcome To The Machine”, книга в твердом переплете, программа тура по сборнику комиксов и афиша концерта в Небворте.



Большая часть бонусного материала заимствована из предыдущего бокс-сета the Immersion Edition, выпущенного в 2011 году, который является одним из основных в коллекциях поклонников Pink Floyd, хотя в то время некоторые фанаты сочли его разочаровывающим.



В этом новом наборе кое-что ранее не издававшееся, помимо вышеупомянутой “The Machine Song (демо #2, Revisited)”, в том числе “The Machine Song (Roger демо)”, первая домашняя демо-версия песни, которую Roger Waters изначально принес в группу; ранее не издававшийся инструментальный микс из трек “Wish You Were Here”, в котором звучит pedal steel гитара David Gilmour, и полная версия “Shine On You Crazy Diamond (части 1-9)”, объединяющая две половины песни, открывавшей и закрывавшей оригинальный альбом, заново сведенная в стерео Guthrie.



Фанатам также особенно не терпится услышать, что Wilson, известный в мире ремиксов классических рок-альбомов, сделал с кассетой 1975 года Sports Arena, чтобы сделать ее достойной коммерческого выпуска.



Сеты “Wish You Were Here” стали продолжением успеха другого проекта Pink Floyd, реализованного в этом году под эгидой Sony — ремастированной версии фильма-концерта группы в Помпеях 1972 года, который стал хитом в кинотеатрах Imax по всей стране, а саундтрек к нему впервые был официально выпущен на альбоме, все они получили название “Pink Floyd в Помпеях – MCMLXXII”.



“DISC 1” – Original album

Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5)

Welcome to the Machine

Have a Cigar

Wish You Were Here

Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9)



“DISC 2” – Bonus tracks

Wine Glasses (2:13)

Have a Cigar (Alternate Version)

Wish You Were Here (featuring Stéphane Grappelli)

Shine On You Crazy Diamond (Early Instrumental Version, Rough Mix) *

The Machine Song (Roger’s Demo) *

The Machine Song (Demo #2, Revisited) *

Wish You Were Here (Take 1) *

Wish You Were Here (Pedal Steel Instrumental Mix) *

Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9, New Stereo Mix) *



“DISC 3” – Live bootleg

Raving and Drooling (Live bootleg – Los Angeles Sports Arena, 1975) *

You’ve Got To Be Crazy (Live bootleg – Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Shine On You Crazy Diamond (1-5) (Live bootleg – Los Angeles Sports Arena, 1975 ) *

Have a Cigar (Live bootleg – Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Shine on You Crazy Diamond (6-9) (Live bootleg – Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Speak to Me (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Breathe (In The Air) (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *

On the Run (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Time (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *

The Great Gig in the Sky (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Money (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Us and Them (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Any Colour You Like (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Brain Damage (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Eclipse (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *

Echoes (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *



