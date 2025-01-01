|
сегодня
Новое видео PINK FLOYD
12 декабря PINK FLOYD выпустили юбилейный бокс-сет “Wish You Were Here 50”. Помимо бокс-сета, юбилейная версия альбома доступна на тройном виниле, двойном CD, Blu-ray и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, видео к композиции Wish You Were Here, доступно ниже.
Анонс роскошного бокс-сета и других изданий был приурочен к 50-летию альбома, который стал продолжением самого популярного альбома Pink Floyd “The Dark Side of the Moon” и занимает столь же особое место в сердцах многих поклонников. Выпуск “Wish You Were Here 50” является частью продолжающейся серии тщательно продуманных коллекционных релизов, которые, как ожидается, связаны с приобретением Sony Music прав на музыку Pink Floyd у участников группы примерно за 400 миллионов долларов в 2024 году.
В общей сложности, новая коробочная версия будет включать в себя шесть ранее не издававшихся альтернативных версий или демо-версий. Но некоторые коллекционеры и меломаны проявят не меньший интерес и к другим элементам. Одним из них станет новый микс оригинального альбома в формате Dolby Atmos, сделанный Guthrie. Другой пример — включение концертного альбома, основой которого стала кассета, записанная на спортивной арене Лос-Анджелеса в 1975 году и которая была восстановлена и смикширована Steven Wilson и впервые выходит в официальном коммерческом формате.
Хотя некоторые группы-ветераны, такие как THE BEATLES, отказались от релизов на Blu-Ray, некоторые закоренелые поклонники Floyd, которые прокомментировали просочившиеся новости, были особенно рады, что Blu-Ray, во-первых, будет, а во-вторых, что он включен как в подарочный коробочный комплект, так и в качестве отдельного издания. Последний, конечно, гораздо дешевле, чем полный набор, но при этом включает в себя практически всю обширную музыку (если не все безделушки), за исключением пары треков, которые, по-видимому, останутся эксклюзивными для винила.
На Blu-ray-диске представлены три концертных фильма, снятых во время тура группы в 1975 году, а также короткометражный фильм о Шторме Торгерсоне. Выпуски на 3 LP и 2 CD включают оригинальный альбом и девять студийных бонус-треков. В подарочный коробочный комплект входит все вышеперечисленное — три пластинки выпущены на прозрачном виниле эксклюзивно для этого издания, — а также четвертая виниловая пластинка (также на прозрачном виниле) “Live At Wembley 1974”, точная копия японского 7-дюймового сингла “Have a Cigar”/”Welcome To The Machine”, книга в твердом переплете, программа тура по сборнику комиксов и афиша концерта в Небворте.
Большая часть бонусного материала заимствована из предыдущего бокс-сета the Immersion Edition, выпущенного в 2011 году, который является одним из основных в коллекциях поклонников Pink Floyd, хотя в то время некоторые фанаты сочли его разочаровывающим.
В этом новом наборе кое-что ранее не издававшееся, помимо вышеупомянутой “The Machine Song (демо #2, Revisited)”, в том числе “The Machine Song (Roger демо)”, первая домашняя демо-версия песни, которую Roger Waters изначально принес в группу; ранее не издававшийся инструментальный микс из трек “Wish You Were Here”, в котором звучит pedal steel гитара David Gilmour, и полная версия “Shine On You Crazy Diamond (части 1-9)”, объединяющая две половины песни, открывавшей и закрывавшей оригинальный альбом, заново сведенная в стерео Guthrie.
Фанатам также особенно не терпится услышать, что Wilson, известный в мире ремиксов классических рок-альбомов, сделал с кассетой 1975 года Sports Arena, чтобы сделать ее достойной коммерческого выпуска.
Сеты “Wish You Were Here” стали продолжением успеха другого проекта Pink Floyd, реализованного в этом году под эгидой Sony — ремастированной версии фильма-концерта группы в Помпеях 1972 года, который стал хитом в кинотеатрах Imax по всей стране, а саундтрек к нему впервые был официально выпущен на альбоме, все они получили название “Pink Floyd в Помпеях – MCMLXXII”.
“DISC 1” – Original album
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5)
Welcome to the Machine
Have a Cigar
Wish You Were Here
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9)
“DISC 2” – Bonus tracks
Wine Glasses (2:13)
Have a Cigar (Alternate Version)
Wish You Were Here (featuring Stéphane Grappelli)
Shine On You Crazy Diamond (Early Instrumental Version, Rough Mix) *
The Machine Song (Roger’s Demo) *
The Machine Song (Demo #2, Revisited) *
Wish You Were Here (Take 1) *
Wish You Were Here (Pedal Steel Instrumental Mix) *
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9, New Stereo Mix) *
“DISC 3” – Live bootleg
Raving and Drooling (Live bootleg – Los Angeles Sports Arena, 1975) *
You’ve Got To Be Crazy (Live bootleg – Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Shine On You Crazy Diamond (1-5) (Live bootleg – Los Angeles Sports Arena, 1975 ) *
Have a Cigar (Live bootleg – Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Shine on You Crazy Diamond (6-9) (Live bootleg – Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Speak to Me (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Breathe (In The Air) (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
On the Run (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Time (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
The Great Gig in the Sky (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Money (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Us and Them (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Any Colour You Like (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Brain Damage (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Eclipse (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Echoes (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
2-CD
“DISC 1”
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5)
Welcome to the Machine
Have a Cigar
Wish You Were Here
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9)
Wine Glasses
Have a Cigar (Alternate Version)
Wish You Were Here (featuring Stéphane Grappelli)
“DISC 2”
Shine On You Crazy Diamond (Early Instrumental Version, Rough Mix) *
The Machine Song (Roger’s Demo) *
The Machine Song (Demo #2, Revisited) *
Wish You Were Here (Take 1) *
Wish You Were Here (Pedal Steel Instrumental Mix) *
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9, New Stereo Mix) *
3-LP
Side A
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5)
Welcome to the Machine
Side B
Have a Cigar
Wish You Were Here
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9)
Side C
Wine Glasses
Have a Cigar (Alternate Version)
Wish You Were Here (featuring Stéphane Grappelli)
Side D
Shine On You Crazy Diamond (Early Instrumental Version, Rough Mix) *
The Machine Song (Roger’s Demo) *
Side E
The Machine Song (Demo #2, Revisited) *
Wish You Were Here (Take 1) *
Wish You Were Here (Pedal Steel Instrumental Mix) *
Side F
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9, New Stereo Mix) *
Blu-Ray
Wish You Were Here original 5-track album
2025 Dolby Atmos Mix
2011 5.1 Surround Mix
1975 Stereo Mix
1975 4.0 Quad Mix
Bonus Audio Material (stereo)
Wine Glasses
Have a Cigar (Alternate Version)
Wish You Were Here (featuring Stéphane Grappelli)
Shine On You Crazy Diamond (Early Instrumental Version, Rough Mix) *
The Machine Song (Roger’s Demo) *
The Machine Song (Demo #2, Revisited) *
Wish You Were Here (Take 1) *
Wish You Were Here (Pedal Steel Instrumental Mix) *
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9, New Stereo Mix) *
Live Bootleg (stereo)
Raving and Drooling (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
You’ve Got To Be Crazy (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Shine On You Crazy Diamond (1-5) (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Have a Cigar (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Shine on You Crazy Diamond (6-9) (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Speak to Me (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Breathe (In The Air) (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
On the Run (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Time (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
The Great Gig in the Sky (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Money (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Us and Them (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Any Colour You Like (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Brain Damage (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Eclipse (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Echoes (Live from the Los Angeles Sports Arena, 1975) *
Videos (concert Screen Films)
Shine On You Crazy Diamond (Part I)
Shine On You Crazy Diamond
Welcome To The Machine
Storm Thorgerson Short Film, 2000
Produced & Directed by Storm Thorgerson
DELUXE BOX SET
Including all 2CD, 3LP (on exclusive clear vinyl) and Blu-Ray formats listed below, plus:
A fourth clear vinyl LP titled: “LP4” – Live At Wembley 1974
Side G
Shine On You Crazy Diamond
Side H
You’ve Got To Be Crazy
Japanese Replica 7” Single:
Have A Cigar (edit) b/w Welcome To The Machine
Hardcover book with unseen photographs
Comic Book Tour Programme
Knebworth Poster
