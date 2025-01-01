×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
51
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
30
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA
25
BATTLE BEAST сменили вокалистку
24
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
17
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
51
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
30
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA
25
BATTLE BEAST сменили вокалистку
24
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
17
все новости группы
Bullet
Швеция
Heavy Metal
http://www.bullet.nu/
Myspace:
http://www.myspace.com/bulletsweden
Facebook:
http://www.facebook.com/bulletband
19 дек 2025
:
Новое видео BULLET
23 ноя 2025
:
Новое видео BULLET
18 окт 2025
:
Новое видео BULLET
17 апр 2019
:
Концертный альбом BULLET выйдет летом
7 апр 2018
:
Новое видео BULLET
3 мар 2018
:
Новое видео BULLET
27 янв 2018
:
Новый альбом BULLET выйдет весной
19 янв 2016
:
BULLET на STEAMHAMMER/SPV
9 сен 2014
:
Новое видео BULLET
7 авг 2014
:
Трейлер нового альбома BULLET
18 июл 2014
:
Новое видео BULLET
24 июн 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома BULLET
14 июн 2014
:
Новый альбом BULLET выйдет в сентябре
4 апр 2013
:
Новое видео BULLET
25 дек 2012
:
BULLET расстались с вокалистом
20 ноя 2012
:
Видео с текстом от BULLET
21 сен 2012
:
Семплы новых песен BULLET
4 сен 2012
:
Новая песня BULLET
4 сен 2012
:
Тизер нового альбома BULLET
12 июл 2012
:
Тизер нового альбома BULLET
23 июн 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома BULLET
2 июн 2012
:
BULLET выпустят сингл
24 май 2012
:
Новый альбом BULLET выйдет в сентябре
12 авг 2011
:
BULLET на NUCLEAR BLAST RECORDS
9 июн 2011
:
Новое видео BULLET
22 дек 2010
:
BULLET выпустят новый сингл
1 дек 2010
:
Детали нового альбома BULLET
30 окт 2009
:
Новое видео BULLET
сегодня
Новое видео BULLET
Chained by Metal, новое видео BULLET, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Kickstarter, релиз которого намечен на девятое января.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 66
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет