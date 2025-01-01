Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Новое видео MEGADETH 26
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 25
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*

Triskelyon

*



20 дек 2025 : 		 Новое видео TRISKELYON

9 дек 2024 : 		 Новое видео TRISKELYON

15 окт 2024 : 		 Новое видео TRISKELYON

18 сен 2024 : 		 Новое видео TRISKELYON

20 авг 2024 : 		 Новая песня TRISKELYON

18 дек 2023 : 		 TRISKELYON на Moribund Records

19 сен 2023 : 		 Новое видео TRISKELYON

6 сен 2023 : 		 Новое видео TRISKELYON

28 авг 2023 : 		 Видео с текстом от TRISKELYON

25 июл 2023 : 		 Новая песня TRISKELYON

22 июн 2023 : 		 TRISKELYON завершили запись

19 ноя 2022 : 		 Новое видео TRISKELYON

21 окт 2022 : 		 Новое видео TRISKELYON

1 сен 2022 : 		 Новый альбом TRISKELYON выйдет осенью

1 фев 2022 : 		 Музыканты HYPERIA, ARTACH в TRISKELYON
Новое видео TRISKELYON



"Major Tom (Coming Home)" Feat. Amanda from CATEGORY VI, новое видео группы TRISKELYON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Maelstrom of Chaos"






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 64

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
