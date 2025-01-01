сегодня



Гитарист SODOM: «Зачем выпускать альбом и потом не давать концерты?»



FRANK BLACKFIRE, бывший гитарист KREATOR и нынешний SODOM, рассказал в недавней беседе о том, какие у него планы на ближайшее будущее:



«Буду заниматься своей группой FRANK BLACKFIRE. У нас была вечеринка, она состоялась 31 мая, по случаю 10-летия моего альбома 'Back On Fire', который вновь доступен на High Roller Records. И [это был] первый раз, когда альбом вышел на виниле, и все такое, и мы устроили что-то вроде вечернего шоу по случаю переиздания. И, на самом деле, это было довольно неплохо. За день до этого у нас была автограф-сессия в магазине Idiots Records [в Дортмунде], и я очень доволен тем, как много людей пришло. Тогда я подумал: "Вау, вот это сюрприз". А потом мы отыграли шоу, и оно было довольно неплохим. Всем, кто там был, оно понравилось. И, да, это то, чем я продолжаю заниматься прямо сейчас.



Я пытаюсь организовать концерты со своей группой. Это не так просто, как с SODOM, потому что у SODOM гораздо более громкое имя. Но на самом деле я нашел концерты и несколько фестивалей на следующий год. И я вполне доволен тем, как все проходит. Конечно, всегда можно добиться большего. Но я действительно рад этому. Toni's [Merkel, барабанщик SODOM] играет со мной, и, да, он играет еще и в блэк-металлической группе. Ему тоже приходится выполнять работу, такую же, как и мне. Я тоже преподаю гитару, но предпочитаю играть вживую. И я делаю все, чтобы попасть на концерты и фестивали. Плюс пишу новый материал для нового альбома, FRANK BLACKFIRE».



Он также рассказал о текущем состоянии SODOM, лидер которой, басист/вокалист Tom "Angelripper" Such, объявил о перерыве в гастролях в преддверии выхода 17-го студийного альбома группы "The Arsonist", который появился прошлым летом:



«С SODOM мы недавно выпустили "The Arsonist" — это было в июле? Итак, у нас вышел новый альбом, а с SODOM ничего не получилось. И, да, жаль, конечно. Я не знаю. Если вы выпускаете новый альбом, я думаю, вы захотите поехать и сыграть вживую, отправиться в турне или выступить где-нибудь вживую — по крайней мере, на фестивалях, или еще где-нибудь. Но я не знаю. Зачем выпускать новый альбом, а потом не играть вживую? По-моему, это пустая трата времени на альбом. Так что, да, на самом деле, жаль, но что делать? Итак, я продолжаю быть активным. Сейчас я усердно работаю и пытаюсь организовать концерты, фестивали, пишу новый материал для нового альбома, нового альбома FRANK BLACKFIRE. Я надеюсь, что смогу выпустить его в следующем году. И, да, у нас в группе отличное настроение. Я удивлен, что люди интересуются шоу FRANK BLACKFIRE. Конечно, это все немного меньше, чем SODOM — мы играем небольшие концерты в клубах и на небольших фестивалях, — но я действительно счастлив. И я должен продолжать, потому что это мой заработок. Мне нужно зарабатывать немного денег, чтобы выжить, потому что я живу музыкой. Мне приходится зарабатывать этим на жизнь. Я все еще в деле. Я не хочу устраиваться на постоянную работу или что-то в этом роде. Никто не возьмет меня, [в] почти 60 лет. Они не собираются [нанимать меня]. И вообще, что мне делать? Единственное, чем я собираюсь заниматься, — это обучение игре на гитаре, музыке или чему-то подобному. Или все, что связано с гитарами, музыкой и прочим. Я бы даже помогал другим группам, если бы это было интересно. Вот так сейчас я и выживаю».











