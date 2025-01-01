Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST

сегодня



NOORA LOUHIMO в недавнем интервью рассказала, почему решила покинуть состав BATTLE BEAST:



«Ну, для меня это был довольно длительный процесс. Ничто не происходит мгновенно или что-то в этом роде. Но в моей жизни произошло так много [событий], подобных ситуаций, например, связанных со здоровьем — люди слышали о моих проблемах со здоровьем из-за [разрыва] артерии, а за год до этого я попала в автомобильную аварию, — и подобных событий, которые реально заставили меня расставлять приоритеты в своей жизни. жизнь. И, возможно, из-за этих событий я тоже начала задумываться о том, чем я хочу заниматься в жизни и чего хочу достичь. А еще потому, что у BATTLE BEAST очень напряженный график, и ты всегда либо записываешь с ними альбом, либо готовишь его, либо гастролируешь. У нас нет времени на сольную карьеру или что-то еще, что ты хочешь делать, например, что-то отдельное. Поэтому все стало для меня слишком большой проблемой, ведь я артистка, и мне нужно заниматься разным, чтобы выразить себя, чтобы чувствовать себя удовлетворенной.



Когда я [выпустила свой сольный альбом], мне казалось, что я уже десять лет думала о сольном альбоме. И когда началась пандемия, я решила: "Хорошо, теперь я могу это сделать". Но после этого я почти ничего не могла осуществить в своей сольной карьере в течение пяти лет, и это было действительно так...… Мне это нужно. Это похоже на то, когда люди спрашивают: "Почему ты делаешь так много всего, а не сосредотачиваешься только на BATTLE BEAST?" Или что-то в этом роде, и все, что я могу сказать, это то, что в моей натуре заниматься многими разными делами, чтобы выразить себя, и это заставляет меня двигаться вперед. это позволяет мне чувствовать себя счастливой».



Далее она сказала, что хотела преподнести новость о своем уходе из BATTLE BEAST с уважением ко всем, включая ее теперь уже бывших коллег по группе:



«Когда мы сообщили [фанатам] об этом, все, что мы сказали в видео [объявляющем о моем уходе], было честным и правдивым. 13 лет я строила группу вместе с ребятами, и я испытываю огромное уважение как к ним, так и к нашим поклонникам. И чего я больше всего боялась в этой ужасной новости, так это потерять фанатов, потому что я люблю их всех. И это похоже на то, как если бы вы сказали вслух, что на самом деле мне нужно это сделать, чтобы быть счастливым и, возможно, разочаровать некоторых людей, а ведь это было самое страшное, что я когда-либо делала, потому что быть отвергнутым, возможно, самый страшный кошмар для меня лично. Просто честно признаться себе в том, что я хочу быть счастливой, было, пожалуй, самым трудным из всего, что я когда-либо предпринимала».



На вопрос, удивляет ли ее то, насколько беспокойно на самом деле работать в такой гастролирующей по всему миру металл-группе, как BATTLE BEAST, она ответила:



«Нет. — нет, нет. И в какой-то момент мне это реально понравилось. Но, как я уже сказала, мне просто недостаточно быть в одной группе. А еще у меня так много идей и замыслов, которых я хочу осуществить в своей жизни. И, как я уже сказала, я много раз осознавала, насколько хрупкой может быть наша жизнь, а также мы могли бы осознать, что это во многом связано и с нашим туром, потому что у одного человека случился сердечный приступ на нашем концерте [1 декабря] [в Братиславе, Словакия]. Но это только подчеркивало сказанное. Когда это случилось, и когда в моей жизни произошли другие события, я просто подумала о том, что не хочу ни о чем сожалеть в своей жизни. Я хочу делать то, что делает меня счастливой. И когда я делаю это, я могу сделать счастливыми других людей вокруг меня. Но если я всегда стараюсь просто сделать других людей счастливыми, а сама впадаю в депрессию, а это не круто. Я хочу поощрять людей на подобное. Как я уже говорила в новостях, я не была бы ни Noora Louhimo или Mother Beast (имеется в виду сценический образ), если бы не поддерживала разговоры о том, что я призываю людей идти к своей мечте и стоять на своем на сто процентов. И теперь я сама это делаю, и, возможно, показываю какой-то пример другим».



На вопрос, когда она объявила другим участникам BATTLE BEAST о том, что планирует покинуть группу, Noora ответила:



«Я объявила об этом летом, после завершения летних концертов. Потому что я хотела провести с ребятами достаточно времени, чтобы обдумать, что мы будем делать дальше. А также с нашим звукозаписывающим лейблом, нашими агентами и тому подобным. Итак, это был долгий процесс, но я определенно не хотела говорить, что "Хорошо, я ухожу прямо сейчас", плюс вышел новый альбом и тому подобное. Но я также знала, что сейчас неподходящее время для такого рода [объявления]».



Говоря о своих планах на ближайшие месяцы, она сказала:



«Сейчас я определенно на сто процентов сосредоточена на своей сольной карьере. И я очень взволнована будущим и тем, что произойдет в нем. И у меня в голове уже столько планов на музыку и разных видов работ, которые нужно сделать в ближайшем будущем. Да, еще будет много разных проектов, в которых я реально хочу принять участие!»



Что касается возможной даты выхода ее нового сольного альбома, Noora сказала:



«Когда этот год закончится, я полностью сосредоточусь на процессе написания песен. Но я определенно хочу дать людям что-то до того, как выйдет весь альбом. Так что совершенно точно [будут] выходить синглы».



Говоря о музыкальном направлении своего нового сольного материала, она сказала:



«Мне нравится экспериментировать с разными жанрами, я всегда это делала. Так что я не хочу привязывать себя к чему-то определенному, но я точно буду делать что-то разное. В будущем я совершенно точно буду заниматься хэви-металлом. Мне было бы очень интересно исполнять что-то вроде приглашенного вокала в качестве гостя в каких-нибудь других проектах, и не обязательно заявлять о себе: "Теперь я в этой группе". Но сейчас я просто хочу летать свободно, пробовать разные вещи и испытывать разные впечатления. И в будущем, поскольку я хочу быть артисткой, которая может делать все, что захочет, включая музыку в стиле хэви-металл, это никогда не исключено, так что я определенно буду заниматься и музыкой в стиле хэви-металл. Вам просто нужно немного подождать».







