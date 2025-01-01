сегодня



Клавишник STYX об ИИ в музыке



LAWRENCE GOWAN в недавнем интервью также вставил свои пару центов в использование искусственного интеллекта в музыке:



«Это очень актуальная тема. Я пока не знаю, что и думать, потому что мы не знаем, к чему это приведет.… Я видел замечательное интервью Дэвида Боуи из 90-х, в котором он сказал: "Мы понятия не имеем, каким будет влияние Интернета. Это настолько за пределами..." — я перефразирую то, что он говорил, но — "это настолько за пределами того, что мы можем себе представить. И это будет иметь некоторые разрушительные последствия. Также произойдут удивительные вещи.



Любое новое изобретение человечества влечет за собой некоторые из величайших открытий и некоторые из самых опасных областей, в которые мы когда-либо могли проникнуть. Итак, я осознаю это, и я осознаю, что опасности есть во всех областях. Давайте ненадолго остановимся на искусстве. И я бы сказал, что пока что мне нравится в [недавно вышедшем альбоме STYX A.I. концептуальное видео на песню "Build And Destroy" [режиссер Джей Зибарт], что заставило меня захотеть продолжить работу над ним, так это то, что это все еще были человеческие побуждения и человеческие грубые рисунки, которые привели к тому, к чему все в конечном итоге привело. Мы хотели создать что-то, в чем было бы что-то вроде битвы между природой и технологиями. Так что это была своего рода тема "Build And Destroy". Мы придумываем великие изобретения, а потом решаем: "Хватит об этом. Давайте покончим со всем этим и перейдем к следующему". Это своего рода часть человеческого опыта. И когда я увидел что-то вроде битвы между пчелами, птицами и людьми, которые пытались манипулировать всем или использовать это в своих интересах, — это небольшая история, которая разворачивается в видео, — я нашел ее занимательной. И так часто, так много вещей с искусственным интеллектом, которые я видел, очень далеки от развлекательного фактора. И я думаю, что это может быть связано с тем, что за всем этим стоит недостаточная человеческая направляющая рука, потому что развлечение — это нечто такое, из-за чего никому, кроме человека, трудно понять, как именно другой человек будет получать удовольствие.



Я не уверен, манипулирует ли ИИ нами или мы манипулируем им, но когда мы манипулируем им, это приводит к некоторым результатам, которые я нахожу интересными. С другой стороны, когда это создается исключительно искусственным интеллектом, я нахожу это действительно скучным, честно говоря. И это не вызывает у меня вообще никакого эмоционального отклика. Но я бы не стал перечислять все это, потому что в других областях — например, в медицине — есть такие феноменальные вещи, которые, вероятно, принесут нам пользу. Но я могу и ошибаться»



Далее он сказал, что еще неизвестно, усилят ли технологии искусственного интеллекта нашу человечность или заменят навыки и восприимчивость, которые делают нас по сути людьми.



«На самом деле, на это нет однозначного ответа. Я к тому, что вы можете сказать, что это худшее, что когда-либо случалось. Но люди говорили это в любое время… Я помню кучу старых статей о том, как выходили фильмы, и люди [говорили]: "Это конец живого театра. Это разрушает все". И то же самое произошло в 1950-х, когда появился Меллотрон, эта клавиатура. Люди говорили: "Ну, это конец оркестрам". Это так не работает. По крайней мере, я этого не видел.… Время не доказало, что это так. У нас все еще есть все эти вещи.



Как сказал художник, который работал над обоими нашими видео, — его зовут Джей Сибарт, — он сказал: "Для меня это просто еще один инструмент. Я как будто использую стоковые кадры таким образом, и для меня это всего лишь еще один инструмент". Но если вы режиссер-традиционалист, вы бы сказали: "Нет, я абсолютно не хочу, чтобы это имело какое-либо отношение к тому, что я делаю". традиционный музыкант, ты точно так же возмущаешься при мысли о том, что это проникает в то, что ты делаешь. Поэтому я думаю, что именно тогда, когда мы пересекаем поля и как бы погружаемся на территорию другого человека, мы, возможно, сможем найти что-то, к чему в противном случае у нас не было бы доступа или, в некотором смысле, даже не было бы финансовых средств».



По словам Gowan'a, его "первое знакомство с искусственным интеллектом в музыке" произошло, когда он услышал, что искусственный интеллект используется для создания "новой" песни BEATLES. Он вспоминал:



«Забавно, когда я услышал это, в первые 10-12 секунд я подумал: "О, да, это звучит как у Пола [Маккартни]. Это звучит как у Джона [Леннона]. Я прямо-таки слышу Джорджа [Харрисона]. И, да, это худшая песня BEATLES, которую когда-либо могли сочинить. "Она и отдаленно не похожа на BEATLES, но в ней есть что-то особенное. Это почти как если бы вы ели что-то похожее на то, что вы пробовали в прошлом, и все же ваши вкусовые рецепторы не были бы в восторге от этого. Я пытаюсь провести какую-то аналогию. Именно так я себя чувствовал в музыкальном плане. Поэтому я подумал: "Ну, это бесполезно", но это не бесполезно. Все сводится к применению и умению применять».







+0 -0



просмотров: 80

