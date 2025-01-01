Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
*

Kreator

*



27 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Все принимали участие в создании нового материала»

21 дек 2025 : 		 Концертное видео KREATOR

19 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я не хочу превращаться в нафталиновую группу»

9 дек 2025 : 		 Басист KREATOR: «Я знаю свое место в группе»

5 дек 2025 : 		 Новое видео KREATOR

27 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Поиск риффов — это лишь 10-15% песни»

11 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я три года потратил на написание новых песен»

31 окт 2025 : 		 Новое видео KREATOR

30 сен 2025 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к KREATOR

29 сен 2025 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»

26 сен 2025 : 		 Новое видео KREATOR

25 сен 2025 : 		 Новый сингл KREATOR уже в пятницу

28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом

22 ноя 2024 : 		 Лидер KREATOR о документальном фильме

21 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта KREATOR

19 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

9 окт 2024 : 		 Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл

1 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

22 июл 2024 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION и TANKARD выступили вместе
Лидер KREATOR: «Все принимали участие в создании нового материала»



MILLE PETROZZA в недавнем интервью рассказал о том, как шла работа над "Krushers Of The World":

«Я постоянно сочиняю музыку, это моё занятие. Я всегда собираю идеи — я собираю риффы, мелодии, тексты песен. Я начал сочинять альбом, вероятно, в 2022 году и постоянно собирал материал. А когда настало время отправиться в студию, чтобы записать демо, это стало следующей частью путешествия. У меня был соавтор Andy [Posdziech] из ANY GIVEN DAY — мы с ним записывали демо. И я забронировал студию на 25 мая этого года. А до этого я собрал 12 песен. Я сказал группе, что мы отправимся в студию в мае, и, кажется, я отправил им песни примерно за пять недель до того, как мы оказались в студии, чтобы они были свежими. Итак, в мае мы отправились в студию и пробыли там два месяца. Идеи текли рекой, творчество сочилось, все участвовали в процессе.

Теперь, когда у меня есть винил, — я только что получил его от лейбла — не могу поверить, что я создал ещё один альбом. Я подумал: "Это шестнадцатый студийный альбом KREATOR, вот это да!" Хорошо, что я всё ещё могу этим заниматься, что у меня всё ещё есть каналы, по которым течёт творческая энергия, у меня всё ещё есть энергия и всё ещё есть видение, которое снова превращается в реальность. Потому что каждый раз, когда я начинаю это путешествие, я думаю: "А это всё ещё актуально? Это всё ещё современно? Я всё ещё в теме?" И да, я рад, что альбом получился таким, каким он получился.

Вся группа находилась в студии. Мы настаивали на том, чтобы отправиться в студию вместе, потому что, хотя это и старомодно — оказаться в студии вчетвером, со всеми музыкантами одновременно, мы — старомодная группа. Мы из 1980-х. Мы используем современные технологии. Сейчас это необходимо для достижения наилучших результатов, но тот факт, что мы вместе находимся в студии, импровизируем над песнями, обсуждаем их, задаёмся вопросом, достаточно ли сильна та или иная партия, — это одна из составляющих, которая, на мой взгляд, делает альбом хорошим. Вероятно, можно было бы просто оправить файлы друг другу и сказать: "Тебе надо сделать свою часть, записать её, можешь записывать свою часть дома", но в этом не было бы человеческого тепла, зрительного контакта и эмоциональной связи. Все участники группы должны иметь возможность соприкоснуться с музыкой, с текстами, и мы открыты для обсуждений. Этот процесс так же важен, как и то, что я сижу дома, придумываю идеи, пишу тексты, сочиняю песни. KREATOR — это группа, и я думаю, что большую роль в звучании играет то, что мы можем вместе провести время в студии».






просмотров: 173

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
