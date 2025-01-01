23 дек 2025



GRAHAM OLIVER и PAUL QUINN отметят юбилей альбома SAXON



Группа GRAHAM OLIVER'S ARMY, в состав которой входит Graham Oliver, основатель SAXON вместе с бывшим коллегой по SAXON, Paul Quinn, отыграют специальное шоу 29 декабря в Birdwell venue, Barnsley, South Yorkshire, England:



«29 декабря я объединю усилия с Paul Quinn в том месте, где все началось в ноябре 1975 года, чтобы отпраздновать 50-летие, и представлю песни с платинового альбома SAXON "Wheels Of Steel". У меня диагностирована болезнь Паркинсона, так что, возможно, это будет последний раз, когда мы выступаем вместе на местном уровне. Вспоминая все, что мы делали вместе на протяжении многих лет, все взлеты и падения»











