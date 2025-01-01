сегодня



KIRK WINDSTEIN обещает новый DOWN осенью



KIRK WINDSTEIN в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ждать новую пластинку DOWN в 2026:



«Да. Скорее позже, чем раньше, но я действительно не понимаю, почему это не может выйти, скажем, к сентябрю, где-то ближе к сентябрю. Потому что DOWN работают на [звукозаписывающем] лейбле Nuclear Blast вместе с C.O.C. [CORROSION OF CONFORMITY; основная группа Pepper], у которых 2 апреля выходит потрясающий новый альбом. Так что мы не можем выпустить альбом, даже если он уже готов, мы не можем выпустить его так быстро. И лейбл все равно не захочет этого делать. Мы бы все равно этого не сделали. Но C.O.C. должен выйти и позволить всем немного поразмяться. А когда вода немного остынет, мы, б$$$ь, нанесем им двойной удар и выбросим новый DOWN!»







