Новости
*Новое видео MEGADETH 31
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ» 16
22 дек 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN обещает новый DOWN осенью

21 ноя 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN о новом альбоме DOWN

2 сен 2025 : 		 Новый альбом DOWN может выйти летом

12 авг 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN обещает олдскульный DOWN

5 авг 2025 : 		 DOWN где-то в середине процесса

14 июл 2025 : 		 Фрагмент нового материала DOWN

12 май 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN: «Альбом DOWN получился очень быстро»

30 апр 2025 : 		 DOWN выпустят альбом в 2026

17 мар 2025 : 		 Документальный ролик от DOWN

5 янв 2025 : 		 DOWN в студии

20 дек 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

15 ноя 2024 : 		 У DOWN есть десять

2 окт 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

2 сен 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

28 июн 2024 : 		 DOWN о концертах в Луизиане

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

23 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

18 апр 2024 : 		 KIRK WINDSTEIN о новой музыке DOWN

27 мар 2024 : 		 У DOWN есть семь

16 янв 2024 : 		 DOWN продолжают работу

29 дек 2023 : 		 DOWN в студии

30 окт 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN надеется, что DOWN еще смогут

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN

20 июн 2022 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к DOWN

6 май 2022 : 		 Гитарист DOWN — о новом материале и мини-альбоме каверов

1 мар 2022 : 		 DOWN думают о кавер-версиях
KIRK WINDSTEIN обещает новый DOWN осенью



KIRK WINDSTEIN в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ждать новую пластинку DOWN в 2026:

«Да. Скорее позже, чем раньше, но я действительно не понимаю, почему это не может выйти, скажем, к сентябрю, где-то ближе к сентябрю. Потому что DOWN работают на [звукозаписывающем] лейбле Nuclear Blast вместе с C.O.C. [CORROSION OF CONFORMITY; основная группа Pepper], у которых 2 апреля выходит потрясающий новый альбом. Так что мы не можем выпустить альбом, даже если он уже готов, мы не можем выпустить его так быстро. И лейбл все равно не захочет этого делать. Мы бы все равно этого не сделали. Но C.O.C. должен выйти и позволить всем немного поразмяться. А когда вода немного остынет, мы, б$$$ь, нанесем им двойной удар и выбросим новый DOWN!»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
