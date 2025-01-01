Arts
Новости
Новости
O <- TOP5 <-
все новости группы

Bulletboys



*

Bulletboys

*



22 дек 2025 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

18 дек 2025 : 		 MICK SWEDA вернулся в BULLETBOYS

27 окт 2025 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

15 окт 2025 : 		 JIMMY D'ANDA вернулся в BULLETBOYS

11 дек 2024 : 		 LONNIE VENCENT возвращается в BULLETBOYS

2 май 2024 : 		 BULLETBOYS работают с SONGVEST

23 мар 2024 : 		 Вокалист BULLETBOYS о новом проекте с басистом METALLICA

22 ноя 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS: «Рок-н-ролл должен быть с изъяном, тогда он настоящий»

30 авг 2023 : 		 Двойничок от BULLETBOYS

21 мар 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о распаде оригинального состава

25 дек 2022 : 		 MICK SWEDA: «Ничего общего с BULLETBOYS иметь не хочу!»

11 авг 2022 : 		 MARQ TORIEN: «JAMES HETFIELD был защитником BULLETBOYS»

24 июн 2022 : 		 Новое видео BULLETBOYS

19 янв 2022 : 		 BULLETBOYS представили новый состав

8 янв 2022 : 		 Перемены в BULLETBOYS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

28 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о воссоединении оригинального состава

26 май 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

9 апр 2020 : 		 BULLETBOYS работают над альбомом

2 янв 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

14 дек 2019 : 		 BULLETBOYS вновь вместе

2 мар 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

29 янв 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

11 янв 2018 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

10 янв 2018 : 		 Новое видео BULLETBOYS

10 ноя 2016 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления BULLETBOYS



Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS, которое состоялось 19 и 20 декабря в Arcada Theatre, St. Charles, Illinois и The Vault, Saginaw, Michigan, соответственно, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 51

