Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 31
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ» 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 31
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ» 16
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу

20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»



zoom
DIRK VERBEUREN в недавнем интервью рассказал о том, какое впечатление на него произвел альбом "Peace Sells... But Who's Buying?":

«Я помню, как зашел на маленький блошиный рынок в пригороде Парижа, а мы жили в маленьком городке, и я просто взглянул на обложку и на эти фотографии… Эти фотографии четырех участников группы [на обложке альбома] показались мне такими крутыми. И я подумал: "Я не знаю эту группу, но я должен это купить. Это выглядит убийственно". Так что, вероятно, это было в 87-м или 88-м. Итак, прошло несколько лет после выхода пластинки, я отстал на несколько лет, но в то время все было не так, как сейчас, когда, о, все очень четко расписано по срокам выхода, потому что все это есть в сети. В то время это было больше похоже на то, что все, на что вы могли наткнуться, все, что вам посчастливилось найти или записать на пленку, приобретало большое значение. Так что, я полагаю, до появления Интернета это было более распространено во времени.

Как бы то ни было, MEGADETH сразу же выделились для меня на фоне других песен, которые я слушал в то время. Вокал, тексты песен, да и сам подход, я думаю, были специфическим для трэш-металла, хотя я даже не знаю, знал ли я в то время, как называется этот стиль. Я просто понял, что мне это нравится. Именно поэтому этот альбом стал одним из самых важных в моем детстве, и, очевидно, учитывая то, что произошло в моей жизни много лет спустя, тот еще фортель судьбы»

Далее он сказал, что для него случившее своего рода что-то нереально — оказаться в группе, на которую он равнялся, когда был еще подростком.

«Интересная история, связанная со всем этим — то, что я увидел MEGADETH во время тура "Clash Of The Titans" [в октябре 1990 года, когда мне было 15 лет]. Это был один из первых концертов, на которые я попал, будучи подростком. Итак, это было в Париже, в Le Zénith. И с тех пор я трижды выступал с группой в этом самом месте. Так что каждый раз, когда я прихожу туда, это потрясает меня, потому что я думаю: "Не могу поверить, что я был здесь подростком и видел группу, частью которой я сейчас являюсь". И все эти годы спустя, находясь на этой сцене, я просто [смеется] думаю: "Как же так случилось?"»

По словам Dirk'a, присоединиться к такой группе, как MEGADETH, для него "выше всяких мечтаний", "потому что я бы никогда даже не осмелился мечтать об этом. Люди скажут: "О, это была твоя самая безумная мечта?", А я отвечу: "Нет", потому что я бы никогда даже не осмелился представить, что такое может случиться. Я был просто счастлив заниматься музыкой. Я проработал в SOILWORK 12 лет, прежде чем ушел в MEGADETH, и я был в восторге от того, что оказался в гастролирующей группе, в активной профессиональной группе, которая писала музыку, которая мне нравилась. Так что это за гранью — на самом деле, это даже не передать словами. [смеется] Поэтому, когда я вспоминаю тот альбом, у меня было видение того, как я иду на этот блошиный рынок, смотрю альбомы и думаю: "Это выглядит круто". … В тот день я купил еще несколько вещей — кажется, альбом HELLOWEEN, не помню, что еще, — но мысль об этом потрясает меня до сих пор, просто вау. Если бы ты сказал мне тогда: "Да, однажды ты будешь в этой группе", я думаю, моя голова взорвалась бы этих слов. Так что, да. Все так круто и реально своего роду безумно, что жизнь подкидывает тебя такие перемены и повороты».








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 102

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом