сегодня



DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»



DIRK VERBEUREN в недавнем интервью рассказал о том, какое впечатление на него произвел альбом "Peace Sells... But Who's Buying?":



«Я помню, как зашел на маленький блошиный рынок в пригороде Парижа, а мы жили в маленьком городке, и я просто взглянул на обложку и на эти фотографии… Эти фотографии четырех участников группы [на обложке альбома] показались мне такими крутыми. И я подумал: "Я не знаю эту группу, но я должен это купить. Это выглядит убийственно". Так что, вероятно, это было в 87-м или 88-м. Итак, прошло несколько лет после выхода пластинки, я отстал на несколько лет, но в то время все было не так, как сейчас, когда, о, все очень четко расписано по срокам выхода, потому что все это есть в сети. В то время это было больше похоже на то, что все, на что вы могли наткнуться, все, что вам посчастливилось найти или записать на пленку, приобретало большое значение. Так что, я полагаю, до появления Интернета это было более распространено во времени.



Как бы то ни было, MEGADETH сразу же выделились для меня на фоне других песен, которые я слушал в то время. Вокал, тексты песен, да и сам подход, я думаю, были специфическим для трэш-металла, хотя я даже не знаю, знал ли я в то время, как называется этот стиль. Я просто понял, что мне это нравится. Именно поэтому этот альбом стал одним из самых важных в моем детстве, и, очевидно, учитывая то, что произошло в моей жизни много лет спустя, тот еще фортель судьбы»



Далее он сказал, что для него случившее своего рода что-то нереально — оказаться в группе, на которую он равнялся, когда был еще подростком.



«Интересная история, связанная со всем этим — то, что я увидел MEGADETH во время тура "Clash Of The Titans" [в октябре 1990 года, когда мне было 15 лет]. Это был один из первых концертов, на которые я попал, будучи подростком. Итак, это было в Париже, в Le Zénith. И с тех пор я трижды выступал с группой в этом самом месте. Так что каждый раз, когда я прихожу туда, это потрясает меня, потому что я думаю: "Не могу поверить, что я был здесь подростком и видел группу, частью которой я сейчас являюсь". И все эти годы спустя, находясь на этой сцене, я просто [смеется] думаю: "Как же так случилось?"»



По словам Dirk'a, присоединиться к такой группе, как MEGADETH, для него "выше всяких мечтаний", "потому что я бы никогда даже не осмелился мечтать об этом. Люди скажут: "О, это была твоя самая безумная мечта?", А я отвечу: "Нет", потому что я бы никогда даже не осмелился представить, что такое может случиться. Я был просто счастлив заниматься музыкой. Я проработал в SOILWORK 12 лет, прежде чем ушел в MEGADETH, и я был в восторге от того, что оказался в гастролирующей группе, в активной профессиональной группе, которая писала музыку, которая мне нравилась. Так что это за гранью — на самом деле, это даже не передать словами. [смеется] Поэтому, когда я вспоминаю тот альбом, у меня было видение того, как я иду на этот блошиный рынок, смотрю альбомы и думаю: "Это выглядит круто". … В тот день я купил еще несколько вещей — кажется, альбом HELLOWEEN, не помню, что еще, — но мысль об этом потрясает меня до сих пор, просто вау. Если бы ты сказал мне тогда: "Да, однажды ты будешь в этой группе", я думаю, моя голова взорвалась бы этих слов. Так что, да. Все так круто и реально своего роду безумно, что жизнь подкидывает тебя такие перемены и повороты».















+0 -0



просмотров: 102

