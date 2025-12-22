сегодня



Лидер EXODUS: «Мы как передвижной онлайн-магазин по продаже футболок»



GARY HOLT в недавнем интервью ответил на вопрос, почему в своей книге "A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way" он назвал себя "путешествующим продавцом футболок":



«Так мы такие и есть. Я имею в виду, что некоторые группы — например, METALLICA, я уверен, — могли бы преуспеть, не продав ни одной футболки, но для таких групп, как EXODUS, мы — передвижной интернет-магазин. Мы играем музыку, так что вы можете зайти и посетить наш магазин. Я к тому, что нам повезло — я по-прежнему получаю кое-какие гонорары и прочее. Если ваши гарантии покроют всю стоимость тура, вы будете в выигрыше, потому что тогда товар будет вашим. Поэтому сможете вернуться домой с небольшим количеством денег».



Далее он сказал, что если кто-то закажет товар в его интернет-магазине Holt Awaits, он, скорее всего, лично соберет упаковку, прежде чем отправить ее покупателю.



«Это мои собственные футболки со всеми моими безвкусными атрибутами серийных убийц и гитарными медиаторами знаменитостей, и я смеюсь над всем этим. Если вы закажете это, если я буду дома, я тот парень, который это все соберет. Я никого не нанимаю для этого. У нас нет склада. Я сижу в своем офисе и запихиваю футболку в полиэтиленовый пакет. Но это то, что мы должны делать, чтобы оставаться на плаву и оплачивать счета».







