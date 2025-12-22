Arts
Новости
22 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы как передвижной онлайн-магазин по продаже футболок»

16 дек 2025 : 		 EXODUS сняли три клипа

3 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти

1 дек 2025 : 		 Новый EXODUS выйдет весной

25 окт 2025 : 		 GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS

13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

7 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»

5 июл 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»

22 июн 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

21 июн 2025 : 		 RICK HUNOLT: «EXODUS сильно повлияли на SLAYER и METALLICA»

13 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS о новом материале: «Вы точно скажете: "Ну ни хрена ж себе!"»

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления EXODUS

8 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Как круто, что Rob вернулся!»

20 май 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 май 2025 : 		 Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»

4 май 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года

29 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS

28 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»
Лидер EXODUS: «Мы как передвижной онлайн-магазин по продаже футболок»



GARY HOLT в недавнем интервью ответил на вопрос, почему в своей книге "A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way" он назвал себя "путешествующим продавцом футболок":

«Так мы такие и есть. Я имею в виду, что некоторые группы — например, METALLICA, я уверен, — могли бы преуспеть, не продав ни одной футболки, но для таких групп, как EXODUS, мы — передвижной интернет-магазин. Мы играем музыку, так что вы можете зайти и посетить наш магазин. Я к тому, что нам повезло — я по-прежнему получаю кое-какие гонорары и прочее. Если ваши гарантии покроют всю стоимость тура, вы будете в выигрыше, потому что тогда товар будет вашим. Поэтому сможете вернуться домой с небольшим количеством денег».

Далее он сказал, что если кто-то закажет товар в его интернет-магазине Holt Awaits, он, скорее всего, лично соберет упаковку, прежде чем отправить ее покупателю.

«Это мои собственные футболки со всеми моими безвкусными атрибутами серийных убийц и гитарными медиаторами знаменитостей, и я смеюсь над всем этим. Если вы закажете это, если я буду дома, я тот парень, который это все соберет. Я никого не нанимаю для этого. У нас нет склада. Я сижу в своем офисе и запихиваю футболку в полиэтиленовый пакет. Но это то, что мы должны делать, чтобы оставаться на плаву и оплачивать счета».




22 дек 2025
Corpsegrinder04
Эдакий скромный бич, живущий на подаяния.
22 дек 2025
Орион
Corpsegrinder04, а посмотри как выглядит хорошо в 61 год
22 дек 2025
Corpsegrinder04
Орион, да он последние лет 20 законсервирован и выглядит как персонаж Пуговкина из 12-ти стульев.
https://muzey-tihoreck.ru/images/phocagallery/2021/2021-11-19/64.jpg

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=773f0f5cc4b04c4256daf336b0082d33104c4396-9601198-images-thumbs&n=13
22 дек 2025
gravitgroove
Corpsegrinder04, пуговкин - это Мортен Хагстрём из Meshuggah
22 дек 2025
Red One
Орион, выглядит хорошо, это артистизм. Артрит и тд это не отменяет
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
