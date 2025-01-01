26 дек 2025



Альбом BLINK-182 выйдет в специальной серии



Альбом BLINK-182 "Enema Of The State" будет выпущен в специальной лимитированной серии Interscope/Capitol Definitive Sound Series (DSS). Мастеринг проводил Chris Bellman из Bernie Grundman Mastering с аналоговых мастер-пленок, 180-gram high-definition vinyl LP ($100) был сделан Record Technology, Inc., тираж составит три тысячи вручную пронумерованных копий.



«Серия Definitive Sound представляет собой вершину винилового мастерства», — сказал Ксавье Рамос, вице-президент по D2C и стратегии электронной коммерции Interscope/Capitol. «Мы гордимся тем, что инвестируем в эти предметы коллекционирования, которые отражают наше уважение к этим культовым исполнителям, их новаторской музыке и поклонникам, чья страсть делает эти альбомы такими же актуальными сегодня, как и тогда, когда они были впервые выпущены».







