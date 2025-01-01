Arts
*

Blink-182

*



26 дек 2025 : 		 Альбом BLINK-182 выйдет в специальной серии

28 янв 2025 : 		 BLINK-182 соберут деньги на помощь пострадавшим от пожаров

17 сен 2024 : 		 Вокалист BLINK-182 выпускает биографию

21 авг 2024 : 		 Новый альбом BLINK-182 выйдет осенью

27 окт 2023 : 		 Новая песня BLINK-182

23 окт 2023 : 		 Барабанщик BLINK-182 получил восковую фигуру

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

5 окт 2023 : 		 Новое видео BLINK-182

21 сен 2023 : 		 Новое видео BLINK-182

19 сен 2023 : 		 Новый альбом BLINK-182 выйдет осенью

18 апр 2023 : 		 BLINK-182 выступили с TOM'ом DELONGE

14 окт 2022 : 		 Новая песня BLINK-182

12 окт 2022 : 		 TOM DELONGE возвращается в BLINK-182

3 авг 2022 : 		 TOM DELONGE не возвращался в BLINK-182

5 июл 2022 : 		 Барабанщику BLINK-182 уже лучше

18 окт 2021 : 		 Вокалисту BLINK-182 удалили порт

1 окт 2021 : 		 Вокалист BLINK-182: «Добби свободен!»

21 июл 2021 : 		 Вокалист BLINK-182 о раке

26 июн 2021 : 		 У вокалиста BLINK-182 рак

9 дек 2020 : 		 Рождественский трек от BLINK-182

7 дек 2020 : 		 ELISE TROUW и барабанщик BLINK-182 исполняют METALLICA

8 авг 2020 : 		 Новое видео BLINK-182

10 апр 2020 : 		 Новое видео BLINK-182

11 сен 2019 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

28 июл 2019 : 		 Видео с текстом от BLINK-182

26 июл 2019 : 		 Новый альбом BLINK-182 выйдет в сентябре
|||| 26 дек 2025

Альбом BLINK-182 выйдет в специальной серии



Альбом BLINK-182 "Enema Of The State" будет выпущен в специальной лимитированной серии Interscope/Capitol Definitive Sound Series (DSS). Мастеринг проводил Chris Bellman из Bernie Grundman Mastering с аналоговых мастер-пленок, 180-gram high-definition vinyl LP ($100) был сделан Record Technology, Inc., тираж составит три тысячи вручную пронумерованных копий.

«Серия Definitive Sound представляет собой вершину винилового мастерства», — сказал Ксавье Рамос, вице-президент по D2C и стратегии электронной коммерции Interscope/Capitol. «Мы гордимся тем, что инвестируем в эти предметы коллекционирования, которые отражают наше уважение к этим культовым исполнителям, их новаторской музыке и поклонникам, чья страсть делает эти альбомы такими же актуальными сегодня, как и тогда, когда они были впервые выпущены».




просмотров: 109

