сегодня



GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL: «Люди говорят, что это магия!»



GENE HOGLAN в недавнем интервью ответил на вопрос, считает ли он, что Чак бы гордился тем, что сейчас делают DEATH TO ALL:



«Что ж, если бы Чак все еще был с нами, нельзя сказать, что он сам не занимался бы DEATH, хотя он определенно начинал отходить от того, чтобы быть настоящим вокалистом DEATH, вокалистом дэт-металл-группы. И он склонялся к тому, что, пока мы работали над "Symbolic", его традиционные пристрастия определенно проявлялись в традиционном металле, что привело к созданию его проекта CONTROL DENIED.



Все, что мы можем сделать, это просто надеяться, что благодаря семье Чака, потому что они, безусловно, поддерживают нас в нашем деле, они ценят то, чем мы занимаемся и нашу долю в наследии DEATH, наш вклад в это дело. И это очень приятно осознавать.



Чак, он всегда говорил: "Пусть металл течет". И я думаю, что именно это он бы сказал по этому поводу. Например, "Эй, если вы, ребята, берете в руки факел..." И мы все друзья. У каждого из нас были свои проблемы с Чаком, как и у всех остальных, но после всего этого у всех нас были моменты, когда мы могли обнять друг друга. Так что я рад этому. Stevie D. согласен. Bobby согласен. Max согласен. Max проделывает невероятную работу, изображая Чака, потому что он озвучивает все его вокальные партии. Общеизвестно, что на протяжении многих эпох голос Чака становился все громче и громче с каждым альбомом, и Max соответствует каждому голосу. И он говорит, что "Symbolic" — очень сложный альбом, потому что он как раз в специфическом ключе. Он не такой высокий, как "The Sound Of Perseverance", и более низкие ноты даются легче. Но Max проделывает фантастическую работу, исполняя все голосом Чака. И это отличный вечер дэт-музыки. Это отличный вечер металла.



Мы создали действительно потрясающую атмосферу, и многие люди, больше чем когда-либо, называют это "волшебством". Люди говорят, что это волшебный вечер. Это нечто большее, чем просто металл-группа, которая только выходит на сцену и исполняет несколько крутых песен. Во всем вечере есть что-то такое, что заставляет людей задуматься о чем-то гораздо большем, чем просто "Да, я был на крутом шоу". Что касается меня, то я всегда говорю: "Это крутое шоу". Приходите. Не будьте тем, кому на следующий день позвонят и скажут: "Чувак, ты пропустил классное шоу". Но когда люди все-таки приходят, их отклики становятся еще более позитивными, чем мы могли себе представить. Так что это тоже имеет значение. Вот и все».







+0 -0



просмотров: 94

