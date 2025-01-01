Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 20
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
24 дек 2025 : 		 GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL: «Люди говорят, что это магия!»

18 дек 2025 : 		 DEATH TO ALL не собираются писать новый материал

30 ноя 2025 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

20 ноя 2025 : 		 Бывший гитарист DEATH присоединился к DEATH TO ALL

14 сен 2025 : 		 Бывший вокалист DEATH: «Подражая ротвейлерам я дошел до гроула»

3 сен 2025 : 		 Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненавидели!»

11 авг 2025 : 		 Биография о лидере DEATH выйдет осенью

2 мар 2025 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с лидером DEATH

11 янв 2025 : 		 GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL

25 май 2024 : 		 Новая фигурка DEATH

16 май 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

29 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

5 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

6 мар 2024 : 		 Переиздания DEATH выйдут весной

23 фев 2024 : 		 Новые фигурки DEATH

10 янв 2024 : 		 JAMES MURPHY о том, почему не участвует в проекте DEATH TO ALL

8 авг 2023 : 		 Компиляция DEATH выйдет на виниле

15 мар 2023 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

13 мар 2023 : 		 PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL

8 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

21 фев 2023 : 		 GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»

27 дек 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH надеется закончить альбом-посвящение Чаку

24 ноя 2022 : 		 Выходят новые фигурки DEATH

16 авг 2022 : 		 KAM LEE назвал три группы, повлиявшие на звучание DEATH

8 июл 2022 : 		 KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался плагиатом: «Это был неудачный выбор формулировки»
GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL: «Люди говорят, что это магия!»



GENE HOGLAN в недавнем интервью ответил на вопрос, считает ли он, что Чак бы гордился тем, что сейчас делают DEATH TO ALL:

«Что ж, если бы Чак все еще был с нами, нельзя сказать, что он сам не занимался бы DEATH, хотя он определенно начинал отходить от того, чтобы быть настоящим вокалистом DEATH, вокалистом дэт-металл-группы. И он склонялся к тому, что, пока мы работали над "Symbolic", его традиционные пристрастия определенно проявлялись в традиционном металле, что привело к созданию его проекта CONTROL DENIED.

Все, что мы можем сделать, это просто надеяться, что благодаря семье Чака, потому что они, безусловно, поддерживают нас в нашем деле, они ценят то, чем мы занимаемся и нашу долю в наследии DEATH, наш вклад в это дело. И это очень приятно осознавать.

Чак, он всегда говорил: "Пусть металл течет". И я думаю, что именно это он бы сказал по этому поводу. Например, "Эй, если вы, ребята, берете в руки факел..." И мы все друзья. У каждого из нас были свои проблемы с Чаком, как и у всех остальных, но после всего этого у всех нас были моменты, когда мы могли обнять друг друга. Так что я рад этому. Stevie D. согласен. Bobby согласен. Max согласен. Max проделывает невероятную работу, изображая Чака, потому что он озвучивает все его вокальные партии. Общеизвестно, что на протяжении многих эпох голос Чака становился все громче и громче с каждым альбомом, и Max соответствует каждому голосу. И он говорит, что "Symbolic" — очень сложный альбом, потому что он как раз в специфическом ключе. Он не такой высокий, как "The Sound Of Perseverance", и более низкие ноты даются легче. Но Max проделывает фантастическую работу, исполняя все голосом Чака. И это отличный вечер дэт-музыки. Это отличный вечер металла.

Мы создали действительно потрясающую атмосферу, и многие люди, больше чем когда-либо, называют это "волшебством". Люди говорят, что это волшебный вечер. Это нечто большее, чем просто металл-группа, которая только выходит на сцену и исполняет несколько крутых песен. Во всем вечере есть что-то такое, что заставляет людей задуматься о чем-то гораздо большем, чем просто "Да, я был на крутом шоу". Что касается меня, то я всегда говорю: "Это крутое шоу". Приходите. Не будьте тем, кому на следующий день позвонят и скажут: "Чувак, ты пропустил классное шоу". Но когда люди все-таки приходят, их отклики становятся еще более позитивными, чем мы могли себе представить. Так что это тоже имеет значение. Вот и все».




просмотров: 94

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
