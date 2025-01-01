Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 20
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 20
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
[= ||| все новости группы



*

Cavalera

*



24 дек 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Не люблю я тексты писать!»

15 дек 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Рад, что познакомил американцев и европейцев с бразильской культурой»

22 сен 2025 : 		 CAVALERA целиком исполнили "Chaos A.D." SEPULTURA

16 сен 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Чего до AXL'a докопались?»

9 июн 2025 : 		 CAVALERA целиком исполнят "Chaos A.D." SEPULTURA

23 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA выступил для EARTH HOUSE

20 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA: «Моим героем всегда был Bill!»

6 май 2025 : 		 Какие критерии успеха у IGOR CAVALERA?

5 май 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Металл — самое позитивное, что есть в мире»

12 фев 2025 : 		 Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA

9 фев 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Нам выпал шанс переделать то, что нам не нравилось»

28 янв 2025 : 		 IGOR CAVALERA и SHANE EMBURY готовят сплит

14 янв 2025 : 		 MAX CAVALERA о перезаписи альбомов SEPULTURA: «У нас был шанс сделать всё заново, но лучше»

16 дек 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Предпочитаю жить настоящим»

1 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «CAVALERA не проявили уважения!»

15 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA думает о новой книге

5 окт 2024 : 		 Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA?

10 сен 2024 : 		 Дух оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Новое видео CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA

21 июн 2024 : 		 Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания

19 июн 2024 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют раннюю SEPULTURA

5 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона»

28 май 2024 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

1 май 2024 : 		 CAVALERA перезаписали еще один альбом SEPULTURA

27 дек 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Я ненавижу сочинять тексты»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MAX CAVALERA: «Не люблю я тексты писать!»



zoom
MAX CAVALERA в недавнем интервью спросили, написание текстов по-прежнему его самая нелюбимая часть творчества:

«Мне нравится их исполнять. Мне нравится петь, особенно классно было во время работы над последним альбомом "Chama". Это альбом, на котором я снова начал бить себя в студии, чтобы по-настоящему прочувствовать песни. И даже если поцарапаешься, это опыт — я чесал себя, чтобы почувствовать мурашки. И мне нравится петь эти тексты. Мне нравится петь то, что сочиняют другие, тексты песен. На этом альбоме мои сыновья помогали мне с текстами. И некоторые из их текстов были превосходными, они были потрясающими, и мне очень понравилось их петь. Часто я нахожу по-настоящему хорошие фразы, которые мне очень нравятся. Но, честно говоря, это больше похоже на домашнюю работу. Это утомительно. Это не самое моё любимое занятие. Я предпочитаю проводить время с гитарой, сочиняя риффы. Именно это я действительно люблю, это мне по-настоящему нравится. Но это необходимое зло. Тексты нужны... Но если говорить откровенно, я не люблю этот процесс. Это самая нелюбимая часть всего процесса создания альбома. Работу над текстами я люблю меньше всего. А есть люди, которые это любят. Например, мой сын Igor — он говорит, что преклоняется перед словами. Он пишет книги, поэтому любит слова.

Мне нравится, когда находится что-то, что подходит к песне, а потом я пою это, и это звучит как надо. И тогда я понимаю, прежде чем сыграть это перед аудиторией: "Когда я спою это вживую, люди сойдут с ума. Им это понравится. Они будут петь вместе со мной". Мы называем это фишками. Иногда нужны фишки. Они почти как детские стишки, колыбельные для детей. Чем проще, тем лучше. Для меня песни вроде "Roots Bloody Roots" — самые простые и самые запоминающиеся… Я даже пытался переделать её для "Eye For An Eye". Я пытался переделать её, но подобная магия возникает только один раз. Можно попытаться поймать её снова, но она уже не будет такой же, как в оригинале. Оригинал всегда лучший, самый крутой».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 246

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом