MAX CAVALERA: «Не люблю я тексты писать!»



MAX CAVALERA в недавнем интервью спросили, написание текстов по-прежнему его самая нелюбимая часть творчества:



«Мне нравится их исполнять. Мне нравится петь, особенно классно было во время работы над последним альбомом "Chama". Это альбом, на котором я снова начал бить себя в студии, чтобы по-настоящему прочувствовать песни. И даже если поцарапаешься, это опыт — я чесал себя, чтобы почувствовать мурашки. И мне нравится петь эти тексты. Мне нравится петь то, что сочиняют другие, тексты песен. На этом альбоме мои сыновья помогали мне с текстами. И некоторые из их текстов были превосходными, они были потрясающими, и мне очень понравилось их петь. Часто я нахожу по-настоящему хорошие фразы, которые мне очень нравятся. Но, честно говоря, это больше похоже на домашнюю работу. Это утомительно. Это не самое моё любимое занятие. Я предпочитаю проводить время с гитарой, сочиняя риффы. Именно это я действительно люблю, это мне по-настоящему нравится. Но это необходимое зло. Тексты нужны... Но если говорить откровенно, я не люблю этот процесс. Это самая нелюбимая часть всего процесса создания альбома. Работу над текстами я люблю меньше всего. А есть люди, которые это любят. Например, мой сын Igor — он говорит, что преклоняется перед словами. Он пишет книги, поэтому любит слова.



Мне нравится, когда находится что-то, что подходит к песне, а потом я пою это, и это звучит как надо. И тогда я понимаю, прежде чем сыграть это перед аудиторией: "Когда я спою это вживую, люди сойдут с ума. Им это понравится. Они будут петь вместе со мной". Мы называем это фишками. Иногда нужны фишки. Они почти как детские стишки, колыбельные для детей. Чем проще, тем лучше. Для меня песни вроде "Roots Bloody Roots" — самые простые и самые запоминающиеся… Я даже пытался переделать её для "Eye For An Eye". Я пытался переделать её, но подобная магия возникает только один раз. Можно попытаться поймать её снова, но она уже не будет такой же, как в оригинале. Оригинал всегда лучший, самый крутой».







