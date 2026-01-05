сегодня



Клавишник DREAM THEATER: «Нам по кайфу играть новую пластинку!»



JORDAN RUDESS в недавнем интервью прокомментировал будущие концерты в Латинской Америке:



«Это будет очень, очень круто, потому что мы гастролируем уже больше года. И к нам вернулся наш прежний барабанщик, так что у нас много положительных эмоций и энергии. И мы наслаждаемся жизнью. И теперь, наконец, мы собираемся посетить Латинскую Америку, Южную Америку на этом этапе тура. Так что это должно быть реально захватывающе для каждого из нас».



Что касается сет-листа предстоящего тура, Jordan сказал:



«Нам было очень весело играть весь "Parasomnia". Конечно, это наш последний альбом, и воплотить его в жизнь было чем-то особенным. Мы придумали, как это преподнести не только в музыкальном плане, но и со всеми визуальными эффектами, которые у нас есть, и со всеми спецэффектами, чтобы по-настоящему оживить его и сделать из постановки что-то по-настоящему сильное и по-настоящему особенное. Так что это будет здорово. А что касается "A Change Of Seasons", то это эпический трек DREAM THEATER. Он очень важен для каталога музыки, который у нас есть. Для Mike'a это очень личное произведение, потому что он написал его о своей матери. И это также реально отличная пьеса, которую мы все очень любим исполнять. Она очень динамичная. Она становится очень масштабной и величественной, а также содержит моменты тишины. И это не только то, что в нее приятно играть, но и то, что она очень личная и эмоциональная, к тому же у нее юбилей. Во всех смыслах стоить её играть!»











